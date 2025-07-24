موعد عرض "سينما 30" بالمهرجان القومي للمسرح

يقدم فريق العرض المسرحي “سينما 30” من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثامنة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 3 و4 أغسطس المقبل، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

مسرحية سينما 30

العرض لفرقة البحيرة القومية المسرحية، وحصد جائزة أفضل عرض مناصفة مع عرض “مرسل إلى” بالدورة الماضية من المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية والذي تنظمه قصور الثقافة.

“سينما 30” تأليف محمود جمال الحديني، وإخراج محمد الحداد، وتدور أحداثه حول مخرج مصري يعود من أمريكا في ثلاثينيات القرن الماضي لتصوير أول فيلم ناطق بإحدى القرى الريفية، لكنه يصطدم بواقع مرير.

فريق مسرحية سينما 30

"سينما 30" تمثيل: محمد البياع، إبراهيم سليمان، أحمد القسطاوي، سيد أبو خزيمة، نور رامز، خيري غزال، محمد مبروك، ساندي نعيم، حازم سمير، محمد ناصر، عبد الرحمن منيب، مصطفى كفافي، محمد زعيتر، إيمان غانم، محمد عبيد، ياسمين الطياري، إيمان بدوي، عزة غانم، لورا حليم، روان عمارة، عبد الرحمن دونجا، عادل توفيق، يارا مسعد، شروق المصري، وغيرهم.

بالإشتراك مع الأطفال: دنيا، كنزي، فريدة، رودينا، أشعار د. محمد مخيمر، موسيقى وألحان مروان سمير، غناء: مروان سمير، محمد ناصر، دنيا النادي، إيمان غانم، وأيتن شلبي، ديكور وملابس منى شكري، وأحمد ماميش.

العرض ماكياج إيمان بدوي، روان عمارة، هايدي جابر، كيروجراف شريف عباس، إضاءة معاذ مدحت، مخرج مساعد مصطفى بخاتي، وموستا عبد المنعم، مخرج منفذ سعيد عيد، تنفيذ موسيقى عبد الله الصعيدي.

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