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ثقافة وفنون

تامر حسني يحقق رقما تاريخيا على اليوتيوب بـ "ملكة جمال الكون"

تامر حسني
تامر حسني

نجح الفنان تامر حسني في تحقيق رقم تاريخي جديد عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك بأغنية ملكة جمال الكون الذي شارك فيها مع المطرب “الشامي”

 

في هذا السياق، وصلت نسبة مشاهدة الأغنية إلى ما يقرب من 27 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية علي موقع اليوتيوب وذلك بعد اقل من يوم علي طرحها. 

 

2.5 مليون مشاهدة لأغنية حلال فيك 

علي الجانب الاخر، حققت أغنية “حلال فيك” للنجم تامر حسني 2.5 مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب" مساء يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، من ألبومه الجديد والذي يأتي بعنوان “لينا معاد”.

 

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، توزيع موسيقي أحمد عبد السلام.

 

أغاني ألبوم تامر حسني الجديد 
 

وكان تامر حسني قد طرح مؤخرا ثلاث أغاني من ألبومه الجديد “لينا معاد” وهي ديو “المقص” رفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وأغنية “ملكة جمال الكون” رفقة المطرب الشامي، بالإضافة إلى أغنية “حبيبي تقلان”. 

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