تصل لـ 150 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل تامر حسني والشامي في مهرجان العلمين

يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفله غدا الجمعة بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، ويشاركه الحفل المطرب الشامي بعد نجاح ديو ملكة جمال الكون.

حفل تامر حسني والشامي في مهرجان العلمين الجديدة

وجاءت أسعار تذاكر حفل تامر حسني والسلمي كالاتي:

الفئة الأولى 850 جنيها

الثانية 1500 جنيه

الثالثة 6000 الف جنيه

وفئة أخرى تذكرة لخمسة أفراد 75 ألف جنيه

أما عن الفئة الأخيرة فسعرها 150 ألف جنيه وهي تذكرة لثمانية أفراد.

وقدم تامر حسني مؤخرا ديو ملكة جمال الكون مع المطرب الشامي من ألبوم لينا معاد وحقق نجاحا كبيرا.

وأغنية “ملكة جمال الكون” من كلمات وألحان تامر حسني والشامي.

وتقول كلمات أغنية تامر حسني الجديدة رفقة الشامي:

تؤبرلي قلبي هل مشيي قربي عليي شوي

تقتلني هل نظرة أنا شو هل عيون هاي

يكي جمال الدنيا دي قولي لي بس ازاي

أموت أنا في الضحكة دي بحبك يا عمري الجاي

قلبي أنا ستيلا الغزل يؤبرني رمش العين

بعدك حدا ما في حدا يفداها نور العين

من كم سنة دايب أنا فيكي يا أحلى عيون

إنت هنا بحضني أنا ملكة جمال الكون

بست الوردة على خدها ولا يمكن أرضى يشمها

غيري هي خلاص كدا بقى كلها على بعضها اه إنتي بتاعتي

بست الوردة على خدها

ولا يمكن

أرضى يشمها

غير هي خلاص

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