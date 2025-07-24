لطيفة تطرح أحدث أغنياتها "عندنا وبس"

طرحت المطربة التونسية لطيفة أغنيتها الجديدة “عندنا وبس” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات: مصطفى حدوته، ألحان: إسلام السقا، إخراج: حسام الحسيني، مكساج وماستر: ياسر أنور.

ألبوم لطيفة الجديد

ودخل ألبوم لطيفة الجديد قوائم الأعلى استماعًا على عدد من المنصات الموسيقية.

وتخطت أغاني لطيفة حتى الآن حاجز 3 ملايين مستمع عبر "يوتيوب"، فيما دخلت أغنيتا "قلبي ارتاح" و"هتقبلني" قوائم الأعلى استماعًا على منصات مثل Twist Music، وYango، وSpotify، وأنغامي، وذلك بعدما حققت أغنية "sorry" انتشارا لافتا عبر كافة المنصات.

ألبوم لطيفة الجديد

ودخل الألبوم قوائم الأعلى استماعًا على عدد من المنصات الموسيقية، كما تصدرت لطيفة الترند عبر موقعي تيك توك وX (تويتر سابقًا)، وحققت أغنياتها انتشارًا واسعًا ضمن مقاطع الريلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة حفلًا فنيًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية غدا 25 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في تونس والعالم العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.