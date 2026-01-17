طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة

18 حجم الخط

شهدت مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد بمحافظة الجيزة، صباح اليوم، توافد طلاب الشهادة الإعدادية لأداء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات تنظيمية مشددة لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم وآمن.

انتظام دخول الطلاب إلى اللجان

وانتظم دخول الطلاب إلى اللجان منذ فتح الأبواب، حيث تم الالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتنظيم الامتحانات، مع التأكد من تحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان في هدوء.

ورصدت عدسة فيتو، صباح اليوم، لحظات انتظار طلاب الشهادة الإعدادية أمام مدرسة الشهيد العميد أحمد محمد سيد بمحافظة الجيزة، قبل بدء امتحان مادة اللغة العربية، وذلك في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأظهرت الصور انتظام دخول الطلاب إلى اللجان في أجواء هادئة ومنظمة، وسط التزام كامل بالتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، حيث حرصت إدارة المدرسة على تسهيل عملية الدخول ومنع التكدس أمام اللجان، بما يضمن راحة الطلاب وتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحان.

ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية الذي يُعد من المواد الأساسية في الشهادة الإعدادية، وسط متابعة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لسير العملية الامتحانية داخل المدرسة.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية تُعد مرحلة تعليمية مهمة في مسيرة الطلاب، حيث تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام أو الفني، وسط متابعة مستمرة من مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المختلفة لضمان انتظام العملية الامتحانية في جميع المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.