أكثر من 5 آلاف طالب بالشهادة الإعدادية بالوادي الجديد يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية

يؤدي 5593 طالبًا وطالبةً موزعين على 127 لجنةً، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، في ثاني امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥ للشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية.

وأكد الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، انتظام كافة الطلبة والطالبات وسط إجراءات مشددة، لتنظيم سير الامتحانات.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المحافظة في دعم الطلاب المتفوقين وتكريم الأوائل؛ تحفيزًا على مواصلة التفوق وحصد نتائج مُشرّفة.

جاهزية لجان تقدير الدرجات

هذا وسبق وأن أعلن الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في بيان له، جاهزية لجان تقدير الدرجات الخاصة بالشهادة الإعدادية بإشراف رئيس لجنة تقدير الدرجات بالمديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، في بيانه إلي تجهيز المقرات بكافة الاحتياجات اللازمة مع توفير كافة الأجواء المناسبة لراحة المصححين ومقدرى الدرجات، مشددًا على اتباع التعليمات والضوابط المنظمة لعمل لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية، بما يضمن انضباط أعمال التصحيح وتلافي أية سلبيات محتملة، مع استكمال إعداد المقدرين من المعلمين الأساسيين بالمدارس تحت إشراف موجهي المواد الدراسية، وبالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة.

الالتزام بتعليمات الوزارة والشفافية في التصحيح

ووجّه وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، جميع الحضور بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة من الوزارة والمنظمة لأعمال الامتحانات والملاحظة وتقدير الدرجات، مع تجهيز مقار تقدير الدرجات وتوفير كافة الخدمات اللازمة لاستقبال المقدرين وفقًا للخطة الزمنية المحددة، وذلك بالتنسيق مع لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

حفظ أوراق الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص

كما شدد على أهمية التنسيق مع التوجيه المختص، والالتزام بكافة القرارات المنظمة لحفظ أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين أعمال الامتحانات وتقدير الدرجات، بما يحقق الشفافية والنزاهة، ويحافظ على حقوق الطلاب، ويضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للامتحانات، تنفيذًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

