«قلبي ارتاح وهتقبلني» لـ لطيفة ضمن الأكثر استماعا على المنصات الموسيقية

تواصل النجمة لطيفة حصد إشادات الجمهور مع الدفعة الأولى من أغاني ألبومها الجديد الذي يحمل "قلبي ارتاح"، والتي حققت صدى واسع منذ طرحها، حيث تستعد حاليًا لطرح الدفعة الثانية التي تضم خمس أغنيات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ألبوم لطيفة الجديد

ودخل الألبوم قوائم الأعلى استماعًا على عدد من المنصات الموسيقية، كما تصدرت لطيفة الترند عبر موقعي تيك توك وX (تويتر سابقًا)، وحققت أغنياتها انتشارًا واسعًا ضمن مقاطع الريلز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقد تخطت أغاني لطيفة حتى الآن حاجز 3 ملايين مستمع عبر "يوتيوب"، فيما دخلت أغنيتا "قلبي ارتاح" و"هتقبلني" قوائم الأعلى استماعًا على منصات مثل Twist Music، وYango، وSpotify، وأنغامي، وذلك بعدما حققت أغنية "sorry" انتشارا لافتا عبر كافة المنصات.

وكشفت لطيفة عن عناوين اثنتين من الأغاني التي ستصدر ضمن الدفعة الثانية، وهما: "أخبارك إيه": كلمات مصطفى حدوته، ألحان أردني، وتوزيع كوبليكس، وهي ثالث أغنية تجمعها بهذا الفريق، "تسلملي": كلمات حسام سعيد، ألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل.

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة حفلًا فنيًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية، وذلك مساء 25 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في تونس والعالم العربي.

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