مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)

انفعل مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الهواء وذلك أثناء مواجهة بينه وبين الفنان راغب علامة، بعد أزمة حفل الساحل، والذي بسببه قامت نقابة المهن الموسيقية باستدعاء راغب علامة للتحقيق معه في وقائع "غير لائقة" تمثلت في قبلات بعض الفتيات له على المنصة أثناء الحفل.

مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة

وقال مصطفى كامل لـ راغب علامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل": "يعني بكرة كل الناس تطلع تبوس وترقص على المسرح.. نعمل مهرجان البوس والأحضان على مسارح مصر؟! الأستاذ راغب علامة ضربلي مثل وقال لي السيدة أم كلثوم طلع واحد معجب بيها ووقعها، وقعها فعلا لكن محضتنش المعجب وباسته، كل فنان له معجبات لكن كلنا بنيجي عند حتة معينة ونقف".

وتابع قائلًا: "يجب التفريق بين قرار الاستدعاء والمنع والشطب، لدينا لغة تسمى إيقاف التصريح يعني مش هدي لحضرتك.. القرار كتبه موظف وفيه أخطاء إملائية وأنا طلعت اعتذرت عنه".

وواصل قائلًا: "كلنا أشقاء ومفيش عنصرية، ما يحدث هو إخطار المطرب أن هذا لا يتناسب مع القانون.. بأكد تاني بلدي محصلش فيها هذا الموقف.. ما حدث ليس تحقيقًا أو منع الأزمة التي حدثت، فهي ليست أزمة صغيرة واللي بيهونوا مش عايز أغلط فيهم".



وأردف: "هذه أزمة وكنا نحاول حلها بشتى الأمور في إطار الاحترام زي ما بنحترم لبنان والرياض وكل الدول العربية.. مسرح مصر لازم يحترم زي كل المسارح.. هل ما حدث بحفلة الساحل حدث بأي دولة عربية.. بتهونوا إيه؟؟ بعتذر للمشاهدين وللكل أنا منفعل وزعلان بجد.. مينفعش تشوفي مشكلة كبيرة ونسخر منها إحنا نبقى لا نستحق الحياة.. لما نغلط لازم نعترف".





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