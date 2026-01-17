أخبار مصر: الأسماء الكاملة لـ"مجلس السلام" في غزة، قصة مأساوية بوفاة 5 أشقاء ببنها، السنغال تهدد المغرب، موقعة مصر ونيجيريا

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ضمنهم اللواء حسن رشاد، ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته في غزة

أصدر البيت الأبيض ليل الجمعة، بيانًا كشف فيه أن مجلس السلام في غزة الذي سيرأسه الرئيس دونالد ترامب، سيضم شخصيات منها ماركو روبيو وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وتوني بلير.

في بيان رسمي، السنغال يستنكر إجراءات تنظيم نهائي أمم أفريقيا في المغرب ويلوح بشكوى للكاف

استنكر الاتحاد السنغالي لكرة القدم ما وصفه بالتمييز الخطير في تعامل اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية (المغرب 2025) بين منتخب البلد المستضيف ومنتخب السنغال وذلك قبل المواجهة التي تجمعهما مساء غد الأحد في نهائي أمم أفريقيا 2025.

تعيين اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية ونزع السلاح في غزة

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عين اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز قائدًا لقوة الاستقرار الدولية (ISF) في غزة، مع تكليفه بقيادة العمليات الأمنية ودعم نزع السلاح وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار بشكل آمن.

ترامب يكشف سبب تراجعه عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران (فيديو)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن السبب وراء قراره بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، في ظل الاحتجاجات المتزايدة والقمع المتفاقم للمتظاهرين الغاضبين.

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت فى محافظات مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الانحاء، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

إعلام أمريكي: إدارة ترامب تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة وصلاحياته تتخطى غزة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.

اليوم، انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

ينطلق اليوم السبت، الموافق 17 يناير، التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

منتخب مصر والريال وليفربول ومان سيتي، مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت، 17 يناير 2026، إقامة العديد من المباريات الهامة عبر عدد من الدوريات الكبرى والتي أهمها اللقاء المصيري بين منتخب مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا.

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وذلك على فترات متقطعة.

كاركاس تطوي صفحة مادورو، رودريجيز تعلن تغييرات وزارية ودمج وزارتين لتعزيز الأداء التنفيذي

أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز، اليوم السبت، تعيين وزراء جدد للنقل والاتصالات والاقتصاد الإيكولوجي والاجتماعي، ودمج وزارات الصناعة والإنتاج الوطني لتعزيز هيكل السلطة التنفيذية.

عراقية ولها علاقة بالوسط الفني، ما لا تعرفه عن نور العزاوي زوجة ويجز

"بشكل مفاجئ، أعلن نجم الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" زواجه، عبر خاصية القصص المصورة على “إنستجرام”.

بيان رسمي من الهلال السعودي ضد جورجي جيسوس بعد تصريحاته المهينة

وجه نادي الهلال السعودي انتقادات حادة إلى جورجي جيسوس، المدير الفني للنصر، بعد تصريحاته النارية الأخيرة، والتي أشعل خلالها جدلًا واسعًا.

كانوا عايشين خارج مصر وجاءوا لقدرهم، تفاصيل مأساوية في وفاة 5 أشقاء بتسرب غاز ببنها

أوضحت التحقيقات في واقعة وفاة 5 أشقاء إثر تسرب غاز من منزلهم بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، أن الأشقاء كانوا يقيمون خارج البلاد مع والدهم ووالدتهم منذ عامين، قبل أن تعود الأم إلى مصر برفقة أبنائها للإقامة في المنزل، بهدف تعليمهم اللغة العربية واستكمال دراستهم داخل البلاد منذ عامين فقط.

ترامب يعلن حسم قراره بشأن خليفة جيروم بأول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه استقر بشكل نهائي على اسم الشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" خلفًا للرئيس الحالي جيروم باول.

كان لازم أتصالح علشان أمي تخرج، أحمد ثابت يكشف سبب التنازل عن اتهامه مستشفى بالإهمال الطبي

كشف الفنان أحمد ثابت تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين المستشفى الذي سبق أن اتهمه بالإهمال الطبي في علاج والدته البالغة من العمر 86 عامًا.

وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارا للبرميل

صرح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الجمعة، بأن واشنطن مستعدة لبيع النفط الفنزويلي بسعر 45 دولارًا للبرميل، بينما أغلقت العقود الآجلة لخام برنت يوم الجمعة عند 64.13 دولارًا.

لها معلومات جنائية، الأمن يكشف تفاصيل فيديو سرقة سيدة لـ"غسيل" الجيران في المطرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بسرقة غسيل وبطاطين من شرفة أحد المساكن بمحافظة القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.