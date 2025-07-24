الخميس 24 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والدة مطرب الراب فليكس

فليكس، فيتو
فليكس، فيتو

أعلن مطرب الراب فليكس وفاة والدته من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب فليكس في منشور له قائلا: “البقاء لله، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي الغالية في ذمة الله”.

مطرب الراب فليكس

مغني الراب فيلكس بدأ مشواره الغنائي مع فريق معادي تاون مافيا من خلال ألبومين الأول شياطين والألبوم الثاني يحمل عنوان مسمعين، وبعد نجاح دام لثلاثة سنوات بين فليكس ومعادي تاون مافيا، فوجئ جمهور الراب بقطع العلاقة الإدارية والإنتاجية بين الطرفين. 

ومن أبرز أعمال المغني فليكس أيضا أغنيته مع أحمد مكي والتي تحمل عنوان “سقفي السما”، كما قدم أيضا أغنية كتافست.

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