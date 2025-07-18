أخبار مصر: حادث مروع بطريق بنها المنصورة، حريق بالسيدة عائشة، سوريا تحترق، تحرك أمني في سقوط سقف قاعة فندق على رزان مغربي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (فيديو)

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حادثًا مروعًا، حيث وقع اصطدام بين عدد من السيارات وانقلابها على جانبي الطريق ووقوع عدد من الإصابات.

حريق هائل بشارع الزرايب بالسيدة عائشة والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، داخل محل بمنطقة شارع الزرايب في السيدة عائشة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ودفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع للسيطرة على النيران.

السماء تشتعل لهبا، معارك طاحنة بين العشائر والدروز في محيط السويداء (فيديو)

اشتعلت حدة المعارك التي اندلعت، ليل الخميس - الجمعة، بين مجموعات مسلحة من العشائر البدوية، ومسلحي الفصائل الدرزية، في محيط السويداء جنوبي سوريا.

انهيار جزء من كوبري مشاة بطوخ بعد اصطدام سيارة نقل به والمرور يغلق الطريق الزراعي (صور)

شهد الطريق الزراعي السريع، صباح اليوم الجمعة، انهيار جزء من كوبري مشاة أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام لودر محمول على سيارة نقل بالكوبري أثناء مروره أسفله.

الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 12 مسجدا في 7 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 12 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 18 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 8 مساجد، ومسجدين صيانةً وتطويرًا.

خلال ساعات، عاصفة استوائية جديدة تثير الذعر في أمريكا والملايين في خطر بعد فيضانات تكساس القاتلة

تتجهز مناطق واسعة من الساحل الخليجي الأمريكي لموجة أمطار استوائية غزيرة تهدد الملايين باحتمالات فيضانات خطيرة، بعد الكارثة التي شهدتها تكساس مطلع يوليو الجاري وأدت لمقتل العشرات.

مصرع سيدة وإصابة اثنين في حادث انقلاب واشتعال ميكروباص بطريق بنها – المنصورة الجديد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعقبه اشتعال النيران بها، على طريق "بنها – المنصورة" الجديد، تحديدًا قبل كوبري جمجرة في الاتجاه المؤدي إلى المنصورة، بنطاق دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

لهيب مستعر من القاهرة إلى أسوان، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم الجمعة حيث تشهد ارتفاعًا بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية، ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

مضمون إباحي وامرأة عارية، ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" بسبب إبستين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عزمه على مقاضاة صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب نشرها مقالًا "كاذبًا، وخبيثًا، وتشهيريًّا" يفيد بأنّ قطب العقارات أرسل في 2003 إلى رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية.

محمد عبد الجليل: كل الحكام أهلاوية وأنا شاهد على ذلك

أطلق محمد عبد الجليل، لاعب الأهلي والزمالك السابق، تصريحًا مثيرًا خلال حلوله ضيفًا في أحد البرامج الفضائية.

كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

أصيبت الفنانة رزان مغربي بجرح قطعي في الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، نتيجة سقوط مفاجئ لجزء من سقف القاعة خلال تقديم فقرتها الفنية داخل أحد الفنادق الشهير بالجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى وتقوم قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

تعرف على مصروفات الجامعات الأهلية 2025/ 2026

تنسيق الجامعات 2025.. بدأ طلاب الشهادات العربية والأجنبية، وطلاب الثانوية العامة، في البحث عن مصروفات كليات الجامعات الأهلية 2025.

بوست ناري وموجه، أول تعليق من عبد الله السعيد على تجديد عقده مع الزمالك

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مهمة بعد تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

قصف إسرائيلي لكنيسة بغزة، ترامب "مستاء" والخارجية الأمريكية تطالب نتنياهو بالتحقيق

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب خلاله عن استيائه من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لـكنيسة دير اللاتين في غزة.

وزة شيطان والدم حن، صلح أبناء شعبان عبد الرحيم بعد خلافات عائلية

في جلسة صلح سادتها حالة من الألفة، اجتمع انجال المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم “عصام، خميس، عبد الرحيم”.

معاملة خاصة جدا، قرار الاتحاد السويسري تجاه أجمل لاعبة في العالم يثير الجدل باليورو (صور)

أثار قرار الاتحاد السويسري لكرة القدم، توفير حارسة شخصية للاعبة أليشا ليمان، نجمة يوفنتوس ومنتخب سويسرا، في بطولة يورو السيدات الحالية رغم مشاركتها المحدودة داخل الملعب.

ريال مدريد يحقق إيرادات الأعلى في تاريخ كرة القدم رغم غياب الألقاب الكبرى

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تقريره المالي للسنة المالية الأخيرة، مسجلًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الإيرادات، رغم فشل الفريق في التتويج بالألقاب الكبرى خلال الموسم الماضي.

واشنطن تأمر دبلوماسييها حول العالم بالصمت على عدالة أو نزاهة الانتخابات في دول أجنبية

أظهرت مذكرة داخلية أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أصدر تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بعدم التعليق على عدالة أو نزاهة الانتخابات التي تجريها دول أجنبية، بحسب "رويترز".

رسميا، مغني الراب الأمريكي سنوب دوج يشارك مودريتش في ملكية نادٍ كروي

أصبح مغني الراب الأمريكي سنوب دوج رسميًّا شريكًا في ملكية نادي سوانزي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب).

بشير التابعي: الفلوس في الزمالك زي الرز وممدوح عباس يستطيع شراء فريق برشلونة بأكمله

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي مبطل كرة.

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