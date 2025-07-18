بشير التابعي: الفلوس في الزمالك زي الرز وممدوح عباس يستطيع شراء فريق برشلونة بأكمله

أكد بشير التابعي نجم الزمالك السابق أن أشرف بن شرقي لاعب الأهلي الحالي مبطل كرة.

وواصل التابعي في تصريحات تليفزيونية: "المغربي أشرف بن شرقي بن مبطل كرة وأتراهن لو لعب 3 دقائق في الموسم الجديد".

وشدد بشير التابعي أن أشرف بن شرقي كان لاعب كبير عندما كان لاعبًا في الزمالك وأنه خاض تجارب في الإمارات وقطر لمدة 4 سنوات وخلص ما لديه.

وردًّا على عدم قيام الزمالك بشراء اللاعب قبل الأهلي بالموسم الماضي فأكد بشير التابعي أن الفلوس موجودة في الزمالك زي الرز وأن ممدوح عباس الداعم للنادي يستطيع شراء فريق برشلونة بأكمله إلا أن صفقة بن شرقي لن تضيف على حد تعبيره في هذا الوقت.

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