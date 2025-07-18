مضمون إباحي وامرأة عارية، ترامب يقاضي "وول ستريت جورنال" بسبب إبستين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عزمه على مقاضاة صحيفة "وول ستريت جورنال" بسبب نشرها مقالًا "كاذبًا، وخبيثًا، وتشهيريًّا" يفيد بأنّ قطب العقارات أرسل في 2003 إلى رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين رسالة تنطوي على مضمون إباحي ورسم لامرأة عارية.

وفي منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي قال الملياردير الجمهوري إنّ "الرئيس ترامب سيقاضي قريبًا صحيفة وول ستريت جورنال، ونيوزكورب، و(روبرت) مردوخ"، مالك المجموعة الإعلامية، مؤكدًا أنّه حذّرهم "شخصيًّا" قبل نشر المقال الخميس.

ولم تنشر الصحيفة صورة عن الرسالة لكنّها أكّدت أنّها اطّلعت عليها، ووصفت مضمونها الإباحي.

وبحسب المقال الذي انتشر بسرعة في أرجاء العاصمة واشنطن فإنّ الرسالة التي تحمل توقيع ترامب كانت جزءًا من مجموعة رسائل تلقّاها إبستين

في 2003 بمناسبة عيد ميلاده الخمسين.



وساهم ترامب يومها، بحسب الصحيفة، برسالة تنطوي على إباحية كغيرها من الرسائل التي تضمّنها الكتاب.

ورسالة ترامب، وفق وول ستريت جورنال،هي عبارة عن نصّ مطبوع على الآلة الكاتبة يقع في أسطر عدة ويحيط فيه رسم لامرأة عارية.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ ترامب وقّع الرسالة بخط يده أسفل خصر المرأة بحيث بدا توقيعه وكأنه شعر عانتها.

وعُثر على جيفري إبستين مشنوقا في زنزانته في نيويورك في 10 أغسطس 2019 قبل محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.

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