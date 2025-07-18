كاد يودي بحياتها، أول تحرك أمني في واقعة سقوط سقف قاعة فندق شهير على رأس رزان مغربي

أصيبت الفنانة رزان مغربي بجرح قطعي في الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسد، نتيجة سقوط مفاجئ لجزء من سقف القاعة خلال تقديم فقرتها الفنية داخل أحد الفنادق الشهير بالجيزة، وتم نقلها إلى المستشفى وتقوم قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة بفحص موقع الحادث للوقوف على ملابساته.

وتلقى مدير مباحث الجيزة بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة، وتم انتقال قوات الأمن لموقع الحادث وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وعقب توقيع الكشف الطبي على الفنانة أفاد بضرورة خضوعها لعملية جراحية دقيقة في الرأس، بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة.

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