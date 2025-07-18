انهيار جزء من كوبري مشاة بطوخ بعد اصطدام سيارة نقل به والمرور يغلق الطريق الزراعي (صور)

شهد الطريق الزراعي السريع، صباح اليوم الجمعة، انهيار جزء من كوبري مشاة أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام لودر محمول على سيارة نقل بالكوبري أثناء مروره أسفله.

انهيار كوبري مشاة أمام مدينة طوخ بمحافظة القليوبية

فور البلاغ، انتقلت قيادات مديرية أمن القليوبية، وقوات الحماية المدنية، وضباط مرور القليوبية إلى موقع الحادث، وتم غلق الطريق الزراعي مؤقتًا في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة، وتحويل حركة السير لتخفيف الزحام.

المرور يغلق الطريق الزراعي مؤقتًا

أظهرت المعاينة أن اللودر المرتفع على السيارة النقل اصطدم بالكوبري بشكل عنيف، ما تسبب في انهيار جزء كبير منه دون تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وتجري حاليًا أعمال رفع الركام وإزالة آثار الانهيار باستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة، كما تم التحفظ على سائق السيارة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة.

وتواصل أجهزة الأمن والمرور جهودها لتأمين موقع الحادث وإعادة فتح الطريق بشكل كامل فور الانتهاء من الأعمال الفنية اللازمة.

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