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رياضة

ريال مدريد يحقق إيرادات الأعلى في تاريخ كرة القدم رغم غياب الألقاب الكبرى

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، تقريره المالي للسنة المالية الأخيرة، مسجلًا أرقامًا غير مسبوقة من حيث الإيرادات، رغم فشل الفريق في التتويج بالألقاب الكبرى خلال الموسم الماضي.

ووفق صحيفة "ماركا" الإسبانية، بلغت إيرادات ريال مدريد لموسم 2024-2025 نحو 1.185 مليار يورو، وهو رقم لا يتضمن عائدات انتقالات اللاعبين، ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بالموسم السابق. 

وأكدت الصحيفة أن هذا الرقم يعد الأعلى في تاريخ كرة القدم، إذ لم يسبق لأي نادٍ آخر أن حقق مثل هذا الدخل في موسم واحد.

وعلى صعيد النتائج المالية الصافية، أشار التقرير إلى أن القيمة الصافية للنادي بلغت 598 مليون يورو، من ضمنها 166 مليونًا نقدًا في خزائن النادي، مقابل 12 مليون يورو فقط كصافي ديون.

كما أنهى ريال مدريد السنة المالية بأرباح صافية قدرها 24 مليون يورو بعد خصم الضرائب، ما يعكس استقرارًا ماليًّا كبيرًا وإدارة مالية محكمة، رغم غياب التتويج بلقب الدوري الإسباني أو كأس الملك أو دوري أبطال أوروبا أو كأس العالم للأندية خلال الموسم.

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