انقلاب سيارات وهرولة المسعفين، حادث مروع بطريق مصر إسكندرية الصحراوي (فيديو)

شهد طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حادثًا مروعًا، حيث وقع اصطدام بين عدد من السيارات وانقلابها على جانبي الطريق ووقوع عدد من الإصابات.

وأظهرت مقاطع فيديو تهشم عدد من السيارات وانقلابها على جانبي الطريق وسط رعب المارة وهرولة سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين.

كما أظهر مقطع فيديو آخر زحام مروري بموقع الحادث واصطفاف السيارات في طوابير بعد تسبب الحادث في شلل مروري وسط تعليقات قائدي السيارات: "ربنا يستر".

وانتقلت قوات الأمن والمرور إلى موقع الحادث وفرضت كردونًا أمنيًّا بمحيط الواقعة وسط تعامل فرق الإسعاف مع الحالات المصابة.

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