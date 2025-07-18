مصرع سيدة وإصابة اثنين في حادث انقلاب واشتعال ميكروباص بطريق بنها – المنصورة الجديد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان آخران، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعقبه اشتعال النيران بها، على طريق "بنها – المنصورة" الجديد، تحديدًا قبل كوبري جمجرة في الاتجاه المؤدي إلى المنصورة، بنطاق دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

حادث انقلاب واشتعال ميكروباص بطريق بنها – المنصورة الجديد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعالها بالكامل، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للسيارات الأخرى. وبالفحص والمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع سيدة وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، فيما قامت الإدارة العامة للمرور برفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بشكل طبيعي.

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