الأوقاف تفتتح اليوم الجمعة 12 مسجدا في 7 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 12 مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 18 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 8 مساجد، ومسجدين صيانةً وتطويرًا.

وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو ٢٠٢٥م حتى الآن، إلى (٢٧) مسجدًا

وأعلنت وزارة الأوقاف وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2025 حتى الآن، إلى 27 مسجدًا، من بينها 25 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ومسجدين صيانة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2024 بلغ 13516 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 23 مليارًا و200 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًّا، بيانها كالتالي:

خريطة افتتاح المساجد الجديدة

ففي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد زهير بعزبة زهير بقرية العجميين – مركز أبشواي؛ ومسجد خاتم المرسلين بعزبة داوود – مركز طامية؛ ومسجد قباء بعزبة الزعل بقرية ترسا – مركز سنورس.

وفي محافظة الإسكندرية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمة بمنطقة باب العبيد بجوار الكوبري بمنطقة أبيس ٨ – محرم بك؛ ومسجد مدور الشام ٥٠ حارة المازني بمنطقة كرموز - إدارة غرب؛ ومسجد عباد الرحمن بقرية التنمية الشريط الأخضر – إدارة برج العرب.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد حليس الكبير بقرية أريمون – مركز كفر الشيخ.

وفي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد إبراهيم خليل بقرية نجع مير – مركز القوصية.

وفي محافظة الغربية:

تم إحلال وتجديد مسجد الصباحي بعزبة الصباحي – مركز زفتى، وتم صيانة وتطوير مسجد الأربعين بقرية بار الحمام – مركز بسيون.



وفي محافظة أسوان:

تم إنشاء وبناء مجمع الزبير بن العوام بقرية الفؤادية – مركز كوم أمبو.

وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد أبو بكر الصديق بقرية بلصفورة بنجع الحرجة – مركز سوهاج.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

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