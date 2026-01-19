تقارير: الأهلي مهتم بضم هداف الدوري البلغاري

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية بلغارية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مامادو ديالو، مهاجم فريق سسكا وهداف الدوري البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم الخط الهجومي.

مفاوضات الأهلي لضم مامادو ديالو لاعب سسكا 1948

وذكر موقع ParvaLiga البلغاري أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سسكا 1948 من أجل ضم اللاعب، وقدم عرضًا رسميًا للحصول على خدماته، إلا أن المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي البلغاري تسببت في تعثر المفاوضات في الوقت الحالي.

ويُذكر أن مامادو ديالو انضم إلى صفوف سسكا 1948 في صيف عام 2025 قادما من نادي شاتورو الفرنسي، ونجح منذ بداية الموسم في تسجيل 11 هدفا خلال 18 مباراة، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري البلغاري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

