الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تقارير: الأهلي مهتم بضم هداف الدوري البلغاري

مامادو ديالو مهاجم
مامادو ديالو مهاجم فريق سسكا 1948
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية بلغارية عن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع مامادو ديالو، مهاجم فريق سسكا  وهداف الدوري البلغاري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم الخط الهجومي.

مفاوضات الأهلي لضم مامادو ديالو لاعب سسكا 1948

وذكر موقع ParvaLiga البلغاري أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي سسكا 1948 من أجل ضم اللاعب، وقدم عرضًا رسميًا للحصول على خدماته، إلا أن المطالب المالية المرتفعة من جانب النادي البلغاري تسببت في تعثر المفاوضات في الوقت الحالي.

ويُذكر أن مامادو ديالو انضم إلى صفوف سسكا 1948 في صيف عام 2025 قادما من نادي شاتورو الفرنسي، ونجح منذ بداية الموسم في تسجيل 11 هدفا خلال 18 مباراة، ليصبح أحد أبرز المهاجمين في الدوري البلغاري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لمواجهة قوية أمام نظيره فريق يانج أفريكانز التنزاني مساء الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام،الخميس الماضي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي الدوري البلغاري مامادو ديالو ييس توروب دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

سيراميكا كليوباترا يودع مروان عثمان بعد انتقاله إلى الأهلي

سيراميكا كليوباترا يقترب من ضم لاعب جديد من الأهلي

لاعبة الأهلي تجري جراحة في الغضروف الخارجي بالركبة

مروان عثمان مفاجأة ييس توروب في مواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا

موقف الأهلي من التعاقد مع الكونغولي كيفن مونزيالو

رسميا، سيراميكا يعلن تعاقده مع لاعب الأهلي

برشلونة يسقط أمام ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتأخر أمام ريال سوسيداد بهدف في الشوط الأول
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الدوري الإيطالي، كومو يتقدم على لاتسيو بثنائية في الشوط الأول

مسلسلات رمضان 2026، قناة ON تطرح برومو جديدا لـ "علي كلاي" (فيديو)

طقس الغد، أمطار خفيفة على هذه المناطق

انتحار شاب بحبتي غلة في الوادي الجديد

ضبط 3 أشخاص بالإسماعيلية استولوا على مستندات من الشهر العقاري

رئيس شركة مياه بني سويف تتابع أعمال تجديد محطة صرف ننا بإهناسيا

وفاة مشجع سنغالي بطعنات في المغرب بعد نهائي أمم أفريقيا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، سيرة ابن الفارض وأشعاره

الأوقاف: مؤتمر المهن في الإسلام رسالة مصر للعالم

ما حكم استعمال الموظف معلومات الشركة في المصلحة الخاصة؟ المفتي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية