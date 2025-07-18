رسميا، مغني الراب الأمريكي سنوب دوج يشارك مودريتشفي ملكية نادٍ كروي

أصبح مغني الراب الأمريكي سنوب دوج رسميًّا شريكًا في ملكية نادي سوانزي سيتي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم (تشامبيون شيب).

وانضم سنوب دوج (53 عامًا)، والذي ألمح إلى الاستثمار في النادي من خلال المساهمة في الترويج لإطلاق قميص الفريق في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى لاعب خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش كشريك في ملكية سوانزي.

وقال سنوب دوج "حبي لكرة القدم معروف، لكن انتقالي إلى ملكية النادي مع سوانزي سيتي يمنحني شعورا خاصا".

وأضاف سنوب دوج في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا": "لقد لامستني قصة النادي والمنطقة. إنها مدينة وناد عظيمان ينتميان للطبقة العاملة مثلي تماما".

واختتم دوغ حديثه قائلا "أنا فخور بكوني جزءا من سوانزي سيتي. سأبذل قصارى جهدي لمساعدة النادي، وأتطلع للتعرف على جميع أعضاء فريقي".

وقالت مجموعة مالكي سوانزي إن "قاعدة الجماهير العالمية الهائلة لسنوب دوج ستساعدنا بالتأكيد".

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