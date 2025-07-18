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رياضة

بوست ناري وموجه، أول تعليق من عبد الله السعيد على تجديد عقده مع الزمالك

عبد الله السعيد،
عبد الله السعيد، فيتو

وجه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة مهمة بعد تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وأعلن نادي الزمالك رسميًّا، تجديد التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بداية من الموسم المقبل.

 

أول تعليق من عبد الله السعيد 

وكتب عبد الله السعيد عبر حسابه الرسمي بـ إنستجرام: “اخترت أن أختتم المسيرة في حضرة الكيان الكبير نادي الزمالك”.

وتابع: “اخترتُ أن أضع النقطة الأخيرة في سطرٍ كتبه جمهورٌ لا يعرف سوى لغة الحب ولا يُقرأ إلا بحروف الوفاء”.

وأضاف: “شكرًا لكم على هذا الحضن الدافئ، على الثقة الغالية، وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي”.

وأضاف: "وعدٌ من القلب، أن أهب كل ما تبقى من عطائي لقميص الزمالك وجماهيره العظيمة".

 

عبد الله السعيد مستمر مع الزمالك موسمين 

 ووقع عبد الله السعيد على عقود التجديد لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتجديد التعاقد.

عبد الله السعيد 
عبد الله السعيد 

يأتي ذلك في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

صفقات الزمالك في الميركاتو الصيفي 

وكان الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، وعمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو، وأحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا من فاركو.

الزمالك يعلن تجديد عقد عبد الله السعيد موسمين ( فيديو)

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