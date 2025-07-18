حريق هائل بشارع الزرايب بالسيدة عائشة والحماية المدنية تدفع بسيارات إطفاء (صور)

اندلع حريق، صباح اليوم الجمعة، داخل محل بمنطقة شارع الزرايب في السيدة عائشة، ما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين، ودفع قوات الحماية المدنية إلى التحرك السريع للسيطرة على النيران.

حريق هائل يلتهم محلًا في شارع الزرايب بالسيدة عائشة

فور تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع النيران، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لحماية السكان ومنع تمدد النيران إلى المباني المجاورة.

حريق هائل يلتهم محلًا في شارع الزرايب بالسيدة عائشة.. والحماية المدنية تتدخل بـ3 سيارات إطفاء

والحماية المدنية تتدخل بـ3 سيارات إطفاء

ووفقًا للمعاينة الأولية، التهمت النيران محتويات المحل بالكامل، بينما يكثف رجال الإطفاء جهودهم للسيطرة على الحريق ومنع تجدد الاشتعال، وسط متابعة من القيادات الأمنية المختصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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