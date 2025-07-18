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خارج الحدود

قصف إسرائيلي لكنيسة بغزة، ترامب "مستاء" والخارجية الأمريكية تطالب نتنياهو بالتحقيق

جنازة قتلى قصف الكنيسة
جنازة قتلى قصف الكنيسة الكاثوليكية بغزة، فيتو

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب خلاله عن استيائه من قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لـكنيسة دير اللاتين في غزة.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت للصحفيين ردا على سؤال حول رد فعل ترامب تجاه نبأ قصف الكنيسة من قبل جيش الاحتلال: "لم يكن رد فعله إيجابيًّا".

وأضافت: "لقد اتصل الرئيس ترامب صباح الخميس برئيس الوزراء نتنياهو بشأن الضربات على الكنيسة في غزة"، مضيفة أنه "أعرب عن استيائه من هذه الضربات".

وتابعت ليفت: "كان ذلك خطأ من الجانب الإسرائيلي"، مؤكدة أن "نتنياهو أوضح ذلك للرئيس ترامب"، دون أن تقدم أي تفاصيل إضافية.

وفي بيان منفصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه "أعتقد أن القول إنه (ترامب) لم يكن سعيدا هو تقليل من شأن الأمر"، وذكرت الوزارة أن واشنطن طلبت من إسرائيل التحقيق في الهجوم.

وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق من الخميس بأن "إسرائيل تأسف بشدة لسقوط قذيفة عن طريق الخطأ على كنيسة دير اللاتين"، مؤكدا أن "تحقيقًا سيتم فتحه، وأن إسرائيل لا تزال ملتزمة بحماية المدنيين والمقدسات الدينية".

يذكر أن البطريركية اللاتينية في القدس أعلنت، الخميس، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي كنيسة دير اللاتين التابعة لها في مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، بينهم الأب جابرييل رومانيللي راعي الكنيسة، بجروح طفيفة.

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