تعرف على مصروفات الجامعات الأهلية 2025/ 2026

تنسيق الجامعات 2025.. بدأ طلاب الشهادات العربية والأجنبية، وطلاب الثانوية العامة، في البحث عن مصروفات كليات الجامعات الأهلية 2025.

وكانت الجامعات الأهلية المنبثقة عن حكومية، والجامعات الأهلية الدولية، قد أعلنت فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، عبر مواقعها الإلكترونية، على أن يبدأ التسجيل لطلاب الثانوية العامة، وطلاب مدارس المتفوقين، عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2025.

وتيسيرًا على الطلاب، تستعرض فيتو مصروفات الجامعات الأهلية 2025 في كل كلية.

أعداد الجامعات الأهلية في مصر

تعتبر الجامعات الأهلية جامعات غير هادفة للربح، وبدأت الدولة المصرية في إنشائها بهدف تطوير التعليم الجامعي، بإضافة برامج مميزة ومختلفة، تعمل على تقديم خريج مؤهل وقادر على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

ووصل عدد الجامعات الأهلية في مصر، المنبثقة عن حكومية، والأهلية الدولية، إلى 32 جامعة بعد إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة ستبدأ الدراسة العام القادم 2025/ 2026.

مصروفات الجامعات الأهلية 2025

تختلف مصروفات الجامعات الأهلية من جامعة لأخرى، حسب التخصص الدراسي، وحسب نظام الجامعة إذا كانت منبثقة عن جامعة حكومية، أو دولية.

وتتميز الجامعات الأهلية بانخفاض مصروفاتها الدراسية عن الجامعات الخاصة.

وجاءت مصروفات الجامعات الأهلية 2025/ 2026 كالتالي:

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه

كلية طب الأسنان 130 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 ألف جنيه.

كلية الهندسة 75 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 35 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الزقازيق الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة الإكلينيكية 95 ألف جنيه.

كلية الهندسة الكهربائية 65 ألف جنيه.

كلية الهندسة للإنشاءات وإدارة التشييد 60 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج معلومات الأعمال والأمن السيبراني 60 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات 65 ألف جنيه.

كلية التمريض 55 ألف جنيه.

كلية التجارة 40 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الملك سلمان 2025

أولا: مصروفات جامعة الملك سلمان فرع الطور

التمريض 45 ألف جنيه

الصناعات التكنولوجية 43 ألف جنيه.

الطب البشري 153 ألف جنيه.

طب الأسنان 141 ألف جنيه.

الهندسة 76 ألف جنيه.

علوم الحاسب 76 ألف جنيه.

هندسة الحاسب 76 ألف جنيه.

ثانيا: مصروفات جامعة الملك سلمان فرع راس سدر

الصيدلة الإكلينيكية 124 ألف جنيه.

الطب البيطري 88 ألف جنيه.

العلوم الأساسية 53 ألف جنيه.

الزراعات الصحراوية 48 ألف جنيه.

ثالثا: مصروفات جامعة الملك سلمان فرع شرم الشيخ

العلاج الطبيعي 94 ألف جنيه.

الألسن واللغات التطبيقية 47 ألف جنيه.

السياحة والضيافة 44 ألف جنيه.

الفنون والتصميم 54 ألف جنيه.

العمارة 76 ألف جنيه.

العلوم الإدارية 51 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر

كلية الهندسة 175 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال 156 ألف جنيه.

كلية اللغات التطبيقية 126 ألف جنيه.

مصروفات جامعة حلوان الأهلية

الطب البشري 150 ألف جنيه

طب الأسنان 130 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 105 ألف جنيه.

الهندسة 70 ألف جنيه.

الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 80 ألف جنيه.

العلوم الانسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60 ألف جنيه.

الفنون والفنون التطبيقية 60 ألف جنيه

العلوم 60 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55 ألف جنيه.

مصروفات جامعة الإسكندرية الأهلية

الطب والجراحة 168 ألف جنيه.

طب الفم والأسنان 150 ألف جنيه.

الصيدلة فارم دي كلينيكال 130 ألف جنيه.

كلية الهندسة 98 ألف جنيه.

كلية علوم الحاسب والبيانات 70 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية 58 ألف جنيه.

كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 58 ألف جنيه.

كلية الإعلام والاتصال 58 ألف جنيه.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب 155 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 125 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 110 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 110 ألف جنيه.

كلية الطب البيطري 80 ألف جنيه.

كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 80 ألف جنيه.

كلية التمريض 60 ألف جنيه.

كلية الأعمال 60 ألف جنيه.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 60 ألف جنيه.

كلية العلـوم 60 ألف جنيه.

كلية القانون 50 ألف جنيه.

كلية الإعـلام 50 ألف جنيه.

كلية التربية للطفولة المبكرة 30 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنيا الأهلية

كلية الطب البشري 150 ألف جنيه.

كلية طب الأسنان 120 ألف جنيه.

كلية الصيدلة 95 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيه.

كلية الهندسة 70 ألف جنيه

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي 60 ألف جنيه.

كلية العلاقات العامة والإعلان 40 ألف جنيه.

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