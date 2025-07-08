أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وزير الاتصالات من موقع الحريق: تعويضات للمتضررين وعودة الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

وصل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إلى موقع حريق سنترال رمسيس بوسط البلد، للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات.

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

توقفت حركة قطارات الإسكندرية مطروح، عقب خروج عربتي قطار عن القضبان بمنطقة عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية وذلك دون إصابات.

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

حريق سنترال رمسيس، علق الفنان تامر حسني على انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل واسع في مصر، فضلًا عن الإرباكات التي حصلت بهذا الخصوص جراء حريق اندلع في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة.

ترامب في مستهل لقاء مع نتنياهو: حماس تريد التفاوض لوقف إطلاق النار والأمور تسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تريد التفاوض لوقف إطلاق النار وأن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات.

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

تصاعد ألسنة النيران بقوة في حريق سنترال رمسيس للمرة الثالثة بعد مرور نحو 8 ساعات على اندلاع الحريق، الذي امتد ليطال مكاتب إضافية داخل المبنى، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من محاولة السيطرة عليه، وتصاعدت الألسنة في محيط الحريق.

أشعر بالأسف تجاهها، الفنانة الدنماركية تلمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد مها الصغير

علقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون على اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد اتهام الأخيرة بسرقة إحدى لوحاتها، مؤكدة تقبّلها له من منطلق إنساني، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تستبعد اللجوء إلى المسار القانوني بسبب استخدام أعمالها الفنية دون إذن.

لحظة تلقي نتنياهو خبر كمين بيت حانون ومقتل وإصابة عشرات الجنود (صورة)

أظهرت صورة متداولة في منصات عبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتلقى تفاصيل هجوم بيت حانون الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

حريق سنترال رمسيس، وزارة الطيران تعلن إقلاع جميع الرحلات التي تأثرت بعطل بشبكات الاتصالات والإنترنت

أعلنت وزارة الطيران المدني إقلاع جميع الرحلات الجوية التي تأثرت نتيجة العطل المفاجئ الذي طرأ على شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الساعات الماضية وعودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بمطار القاهرة الدولي، واستعادة نظام التشغيل بالكامل في جميع مباني الركاب، وذلك من خلال تنفيذ حلول بديلة بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة الجهات المعنية بالدولة.

موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي، على ملعب ميتلايف، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

اليوم، فتح باب التقديم الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والصحة تحدد الشروط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.

ترامب ونتنياهو يتغزلان في الرئيس السوري أحمد الشرع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر الثلاثاء، إنه التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وأنه "معجب به".

إجراءات استباقية من البورصة بعد حريق سنترال رمسيس وخبير يكشف التأثير

أعلنت إدارة البورصة المصرية إتاحة قاعة التداول بمقر البورصة في القرية الذكية، اليوم الثلاثاء، أمام ممثلي شركات السمسرة، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان استمرارية العمل دون تأثر بالأحداث الجارية، خاصة بعد الحريق الذي شهدته سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات عصر أمس.

رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا

قدم النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، دعمًا كبيرًا لعائلة مواطنه ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي.

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، دعوة رسمية للرسامة الدنماركية لزيارة مصر

تلقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسن دعوة لزيارة مصر، وذلك بعد أزمة سرقة لوحتها من قبل الإعلامية مها الصغير.

وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم بجميع المحافظات بصورة طبيعية بعد أزمة حريق سنترال رمسيس

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه على تواصل مستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات، بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والتموين، وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

نتنياهو يسلم ترامب رسالة ترشيحه لجائزة نوبل للسلام (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام.

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

استعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.

بتشتت تركيز اللاعبين، مطالبات بإبعاد "حكمة فاتنة" عن الملاعب (صور)

تواجه الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس مطالب بإبعادها عن المستطيل الأخضر لسبب ليس له علاقة بكرة القدم.

القاهرة تسجل 40 والصعيد تحت خط النار، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء وحار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

‌‏جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة خطرة في اشتباكات بيت حانون (صور)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود إصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطرة من كتيبة "نيتسح يهودا" في معركة ضد عناصر من حركة حماس في بيت حنون شمال قطاع غزة.

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