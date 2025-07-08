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اقتصاد

إجراءات استباقية من البورصة بعد حريق سنترال رمسيس وخبير يكشف التأثير

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، أعلنت إدارة البورصة المصرية إتاحة قاعة التداول بمقر البورصة في القرية الذكية، اليوم الثلاثاء، أمام ممثلي شركات السمسرة، في خطوة احترازية تهدف إلى ضمان استمرارية العمل دون تأثر بالأحداث الجارية، خاصة بعد الحريق الذي شهدته سنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات عصر اليوم.

 

تعطيل جزئي في خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسين نصر الدين خبير أسواق المال أن الحريق، أسفر عن تعطيل جزئي في خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت ونقل بيانات) لدى شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المصري مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات أعلنت نقل حركة الإنترنت بالكامل إلى مركز سنترال الروضة البديل لضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاع حيث أكدت الشركة، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لاستبدال دوائر الربط المتأثرة على اتجاهات بديلة داخل منظومة المصرية للاتصالات.

 كما تم توفير أرقام طوارئ بديلة للأماكن التي تأثرت بالخدمة مؤقتًا، مع توقعات بعودة الأمور لطبيعتها خلال 24 ساعة.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 

وأضاف نصر الدين أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شدد على أن خدمات الطوارئ، مثل الإسعاف والمطافئ والنجدة، لم تتأثر وتعمل بكفاءة تامة، مطمئنًا المستخدمين بأن تأثير الحريق كان محدودًا ومحصورًا في نطاق تقني يمكن تجاوزه بسرعة.

 

تجهيز قاعة التداول البديلة

وأكد حسين نصر الدين أن إعلان البورصة تجهيز قاعة التداول البديلة في سياق الحرص المؤسسي على استمرارية الأنشطة الاقتصادية والمالية، ما يعكس مرونة منظومة البنية التحتية الاقتصادية المصرية في التعامل مع الأزمات الطارئة.

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