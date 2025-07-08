الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

اليوم، فتح باب التقديم الالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والصحة تحدد الشروط

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بـ المدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.  

 

شروط التقديم

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم، وألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر، وأن يكون مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن  70% إلى جانب اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.  

وعن أولوية القبول، أشار الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب أعلى المجاميع، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، مضيفًا أن التقييم يشمل اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى المظهر العام، موضحًا أن التنسيق سيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.  

 

بسبب حريق سنترال رمسيس، الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعايات الحرجة والحضانات والطوارئ

حريق سنترال رمسيس يضرب خدمات الاتصالات والإسعاف.. أسباب تأثر بعض المرافق نتيجة الحريق.. الصحة تخصص 4 أرقام بديلة للخط الساخن للإسعاف.. وأبرز الخدمات المتأثرة والموعد المتوقع لانتظامها

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي جلال العسال، مدير عام شؤون المعاهد الفنية الصحية، أن المستندات المطلوبة، تشمل أصل شهادة الإعدادية، وأصل  شهادة الميلاد، مع 6 صور شخصية حديثة، وصورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر، والتعهدات المطلوبة، محذرة من أن تقديم أي مستندات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء القبول واتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتياز اختبارات القدرات الثانوية الفنية الدكتور محمد عبدالفتاح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المدارس الثانوية الفنية للتمريض المعاهد الفنية الصحية المدارس الثانوية الفنية المعاهد الفنية فتح باب التقديم للالتحاق شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

مواد متعلقة

بعد حريق سنترال رمسيس، بيان عاجل من هيئة الإسعاف المصرية

بسبب حريق سنترال رمسيس، الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعايات الحرجة والحضانات والطوارئ

ارتفاع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس إلى 21 شخصا

الصحة تخصص 4 أرقام بديلة للخط الساخن للإسعاف حال تعذر الاتصال بـ 123

وزير الصحة: الدفع بـ17 سيارة إسعاف للتعامل مع مصابي حريق سنترال رمسيس

الصحة: إصابة 14 مواطنًا في حادث حريق سنترال رمسيس ونقلهم للمستشفى القبطي

مستشفى المنصورة الدولي ينجح في إنقاذ حياة شاب من الموت بعد طعنة نافذة في القلب

تسجيل أكثر من 1.2 مليون مواطن بأسوان في التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

رغم مرور 10 ساعات، سر تجدد النيران بحريق سنترال رمسيس (فيديو)

وزير الاتصالات من موقع الحريق: تعويضات للمتضررين وعودة الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس، تجدد اشتعال النيران في سنترال رمسيس (صور)

بعد السيطرة على 90 %، هذا ما تبقى من حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 8 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية