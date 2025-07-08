ترامب في مستهل لقاء مع نتنياهو: حماس تريد التفاوض لوقف إطلاق النار والأمور تسير بشكل جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حماس تريد التفاوض لوقف إطلاق النار وأن الأمور تسير بشكل جيد في المفاوضات.



ذكرت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصل إلى البيت الأبيض، قبيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والتقى نتنياهو قبيل توجهه إلى البيت الأبيض بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في مقر "بلير هاوس" بالعاصمة واشنطن.

وشارك في الاجتماع، وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر؛ وعُقد في البداية اجتماع موسَّع بين الجانبين، تلاه لقاء ثنائي مغلق، بحسب رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق اليوم، اجتمع نتنياهو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وأكد الرئيس الأمريكي، في تصريح سابق، أنه سيناقش مع نتنياهو إنهاء الحرب على غزة وإمكانية التوصل لاتفاق دائم مع إيران.

ويسعى الرئيس الأمريكي لإقناع نتنياهو بوقف الحرب من أجل تحقيق إنجاز سياسي يساعد في استقرار الأوضاع في إسرائيل والمنطقة.

وزيارة يوم الإثنين هي الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير 2025.

كما تأتي بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة عقب حرب استمرت 12 يومًا بدأت عندما شنّت إسرائيل هجمات جوية على إيران.

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