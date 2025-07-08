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رياضة

رغم غيابه عن الجنازة، وعد كريستيانو رونالدو لزوجة ديوجو جوتا

ديوجو جوتا وكريستيانو
ديوجو جوتا وكريستيانو رونالدو، فيتو

قدم النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، دعمًا كبيرًا لعائلة مواطنه ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي.

وكشفت مصادر لصحيفة "أبولا" البرتغالية عن تقديم رونالدو وعد لزوجة ديوجو جوتا عقب الحادث بأنه سيظل داعمًا لهم وسيتواجد بجانبهم في الفترة القادمة.

وأشارت الصحيفة البرتغالية إلى أن رونالدو اختار الغياب عن جنازة جوتا بسبب المخاوف من تزاحم وسائل الإعلام على تصويره وهو ما كان كفيلًا بإحداث فوضى كبيرة في مراسم الجنازة.


وأكدت الصحيفة أن رونالدو لم يتحدث فقط مع زوجة جوتا بل تواصل أيضًا مع والد ووالدة جوتا وحرص على مواساتهما بعد فقدان اللاعب الراحل وشقيقه أندريه ووعدهم بالدعم المستمر خاصة أن جوتا كان زميلًا عزيزًا له.


وتوفى جوتا وشقيقه أندريه سيلفا إثر حادث سير مروع في إسبانيا، وتم توديعه في جنازة مهيبة يوم السبت الماضي بحضور العديد من نجوم كرة القدم حول العالم وزملائه الحاليين والسابقين في صفوف منتخب البرتغال ونادي ليفربول.


وغاب رونالدو عن جنازة جوتا وهو ما أثار ردود فعل واسعة قبل أن تفسر عائلة النجم البرتغالي سواء والدته أو شقيقته كاتيا أفيرو غيابه بأنه جاء تجنبًا لزحام الكاميرات وإحداث الفوضى وهو سيناريو حدث من قبل وقت جنازة والد رونالدو.

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كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي منتخب البرتغال ديوجو جوتا ليفربول الانجليزي

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