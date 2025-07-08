الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

حريق سنترال رمسيس،
حريق سنترال رمسيس، فيتو

حريق سنترال رمسيس، تصاعد ألسنة النيران بقوة في حريق سنترال رمسيس للمرة الثالثة بعد مرور نحو 8 ساعات على اندلاع الحريق، الذي امتد ليطال مكاتب إضافية داخل المبنى، بعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من محاولة السيطرة عليه، وتصاعدت الألسنة في محيط الحريق. 

وما زالت قوات الحماية المدنية تبذل قصارى جهدها للسيطرة على الحريق.

وارتفع عدد المصابين في حريق سنترال رمسيس، إلى 39 شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وامتد الحريق، الذي نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًّا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، ما يزيد من حجم الخسائر.

ودفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة ألسنة اللهب الجديدة. 

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًّا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (3)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (3)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (5)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (5)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (6)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (6)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (7)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (7)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (9)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (9)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (1)
النيران تمتد لمكاتب آخرى بسنترال رمسيس ومحاولة للسيطرة عليها (1)
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وكان الحريق اندلع عصر أمس وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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