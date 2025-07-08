موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد فلومينينسي البرازيلي، على ملعب ميتلايف، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

موعد مباراة تشيلسي وفلومينينسي

تشيلسي مع فلومينينسي 10 مساء - إم بي سي مصر 2 ومنصة DAZN.

ويدير هذه المباراة الحكم الدولي الفرنسي فرانسوا لتكسير.

والفائز من هذه المباراة سيواجه المتأهل من مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في نصف النهائي الآخر، والذي يقام مساء غد الأربعاء.

وكان تشيلسي قد تخطى عقبة بالميراس البرازيلي في الدور ربع النهائي بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، بينما تأهل فلومينينسي عقب فوزه بنفس النتيجة على الهلال السعودي.

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