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خارج الحدود

‌‏جيش الاحتلال يعلن مقتل 5 جنود وإصابة 14 آخرين بعضهم بحالة خطرة في اشتباكات بيت حانون (صور)

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل خمسة جنود إصابة 14 آخرين بعضهم بحالة حرجة وخطرة من كتيبة "نيتسح يهودا" في معركة ضد عناصر من حركة حماس في بيت حنون شمال قطاع غزة.
 

وقال جيش الاحتلال إن عبوات ناسفة ونيران صعبة جدا تعرضت لها قوة للجيش أدت لهذه الكم من القتلى والاصابات.

ونشر جيش الاحتلال أسماء اثنين منهم: الرقيب مائير شمعون عمار "20 عامًا" من القدس، والرقيب موشيه نسيم بارش "20 عامًا" من القدس، فيما تم توجيه رسالة إلى عائلات الجنود الثلاثة الآخرين الذين سقطوا في الحادث، وسيتم نشر أسمائهم لاحقًا.


وكانت وسائل إعلام عبرية قد قالت الإثنين، إن خمسة جنود  إسرائيليين قُتلوا وأصيب آخرون، بينهم ضابط كبير، في عملية نفذتها فصائل فلسطينية شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى فقدان جندي آخر في الهجوم.

وأوضحت أن مقاتلين فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة في مدرعة تقل جنودًا إسرائيليين في بيت حانون، ثم استهدفوا روبوتًا محملًا بالذخيرة بقذيفة مضادة للدروع في أثناء تجهيزه، كما استهدفت الفصائل قوة الإنقاذ التي حاولت التدخل.


وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن العملية لا تزال مستمرة، مع استمرار احتراق بعض الآليات العسكرية وفقدان جندي من القوات المشاركة، مشيرة إلى وصول مروحيات إسرائيلية لإخلاء الجنود وسط إطلاق نار كثيف لتأمين الموقع.

وأكدت أن المكان يشهد حالة مستمرة من الفوضى.

ولفتت إلى أن بعض الجنود احترقوا، ووصفت المشهد بأنه "صادم" ويذكّر بحادثة خان يونس السابقة التي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة في صفوف الجيش.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أُطلع على تفاصيل العملية أثناء وجوده في البيت الأبيض، حيث يتواجد في زيارة رسمية للولايات المتحدة.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام  فلسطينية أن الجنود المستهدفين يتبعون وحدة "يهلوم" الهندسية التي تعمل على تفخيخ وتفجير المنازل في القطاع.

في الأيام الأخيرة، شنت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى سلسلة هجمات في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين وإصابة آخرين.

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