الثلاثاء 08 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

بعد سرقة مها الصغير للوحتها، دعوة رسمية للرسامة الدنماركية لزيارة مصر

الفنانة التشكيلية
الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسن، فيتو

 تلقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاك نيلسن دعوة لزيارة مصر، وذلك بعد أزمة سرقة لوحتها من قبل الإعلامية مها الصغير.

وأعلن محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، دعوته للرسامة الدنماركية لزيارة مدينة الغردقة وعرض لوحاتها ضمن "مهرجان الداو الدولي للفنون" الذي يجري تنظيمه في شهر أكتوبر من كل عام، موضحًا أنه يتم دعوة العديد من كبار الفنانين العالميين لعرض أعمالهم الفنية ضمن هذه الفعالية الثقافية.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن "مهرجان الداو الدولي للفنون" يُعد "حدثًا فنيًّا وثقافيًّا فريدًا من نوعه لتنشيط السياحة"، ويقام على مدار عدة أيام متتالية، موضحًا أنه "يتميز ببرنامج مثمر يعزز فرص الفنانين لإنتاج وإبداع مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية والإبداعية والتي يجري عرضها في معرض دولي".

وأوضح حنفي أنه سيتم توجيه الدعوة للفنانة الدنماركية بشكل رسمي، لافتًا إلى أن "مصر تشجع الفن والإبداع، وتحرص على تقديم كل الدعم للفنانين، حيث تعتبر الفن بمختلف أشكاله من أرقى وسائل التعبير الإنساني، وله دور مهم في تشكيل الوعي البصري والثقافي وتعزيز الذائقة الفنية لدى الجمهور".

وكانت نيلسن قد أعلنت أنها لم تكن على دراية بسرقة إحدى لوحاتها من جانب الإعلامية مها الصغير، حتى أرسل لها عدد من الأشخاص مقاطع فيديو من برنامج تلفزيوني باللغة العربية.

وذكرت الفنانة، خلال لقاء ضمن برنامج "تفاعلكم" على قناة "العربية"، أنها لم تتمكن من فهم محتوى الفيديوهات لعدم إجادتها العربية، وأنها استعانت بأصدقائها لترجمة الفيديوهات، لتكتشف أن الإعلامية مها الصغير سرقت لوحتها ونسبتها لنفسها.

من جانبها، اعترفت الإعلامية مها الصغير بسرقة الرسومات التي كانت قد ادعت أنها من إبداعها. واعتبرت أنها "أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين"، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال، بحسب تعبيرها.

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