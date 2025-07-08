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رياضة

بتشتت تركيز اللاعبين، مطالبات بإبعاد "حكمة فاتنة" عن الملاعب (صور)

الحكمة البرازيلية
الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس، فيتو

تواجه الحكمة البرازيلية إنجريدي سانتوس مطالب بإبعادها عن المستطيل الأخضر لسبب ليس له علاقة بكرة القدم.

الحكمة البرازيلية صاحبة الـ 34 عامًا أصبحت نجمة لامعة في الأوساط الكروية المحلية بعدما أدارت مباريات مميزة في بطولة كأس سود أمريكا وبعض لقاءات تصفيات كأس العالم في قارة أمريكا الجنوبية بخلاف إدارة العديد من المباريات في كرة القدم للسيدات.

وتحمل إنجريدي الراية كمساعدة للحكمة الرئيسية وذاع صيتها في الكرة البرازيلية ليس فقط بسبب تألقها داخل الملعب.
 

واجهت إنجريدي أزمة حادة بعد شكوى عدة أندية منها ومطالبات بإيقافها عن إدارة بعض المباريات بحسب تقارير صحفية محلية.

ولا يتعلق الأمر بالمستوى التحكيمي للفاتنة البرازيلية، ولكن الشكوى جاءت نتيجة تسببها في تشتيت تركيز اللاعبين بسبب جمالها.


وتحدثت الحكمة البرازيلية في تصريحات إعلامية سابقة إنها تتعرض للتمييز بشكل واضح وبعض التعليقات التي وصفتها بالسخيفة خلال إدارتها مباريات كرة القدم.
وأشارت إلى الأمور وصلت إلى تقديم بلاغ قضائي رسمي ضد هذه المضايقات التي تتعرض لها بشكل مستمر.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم حول إيقاف هذه الحكمة بناء على الشكاوى التي تقدمت ضدها.

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