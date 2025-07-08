أشعر بالأسف تجاهها، الفنانة الدنماركية تلمح باتخاذ إجراءات قانونية ضد مها الصغير

علقت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون على اعتذار الإعلامية مها الصغير، بعد اتهام الأخيرة بسرقة إحدى لوحاتها، مؤكدة تقبّلها له من منطلق إنساني، لكنها أوضحت في الوقت نفسه أنها لا تستبعد اللجوء إلى المسار القانوني بسبب استخدام أعمالها الفنية دون إذن.

وقالت الفنانة ليزا نيلسون في تصريحات تلفزيونية: بكل تأكيد أقبل اعتذار مها الصغير وأسـامحها. أشعر بالأسف تجاهها وأتخيل شعورها، وأتمنى أن يسامحها الجمهور المصري ويمنحها فرصة ثانية.

إجراءات قانونية ضد مها الصغير

وأضافت أن المسامحة بالنسبة لها تنطلق من مبادئ أخلاقية وإنسانية، لكنها لم تحسم بعد قرارها بخصوص اتخاذ إجراءات قانونية ضد مها الصغير أو القناة التي عرضت اللوحات من دون إذن منها.

كما نفت الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن الأنباء التي تفيد بقيام شخص من داخل مصر بإرسال مقطع فيديو من برنامج الإعلامية منى الشاذلي، الذي أظهر سرقة إحدى لوحاتها الفنية التي تحمل عنوان "صنعت لنفسي أجنحة" من قبل مها الصغير.

وأكدت نيلسن في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن الشخص الذي أرسل لها الفيديو لا يقيم في مصر ولا يعرف مها الصغير على الإطلاق، وأن دافعه لم يكن كرهًا للإعلامية أو رغبة في إيذائها.

وأوضحت الفنانة الدنماركية أن هذا الشخص تربطه بها معرفة سابقة، وعرض عليها المساعدة إذا رغبت في اتخاذ موقف تجاه الواقعة للحفاظ على فنها.



مها الصغير: أمر بأصعب ظرف في حياتي

وكانت الإعلامية مها الصغير، اعترفت بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها، وأعلنت في بيان مقتضب عن الخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى كونها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.



شددت على كونها "أخطأت في حق نفسها"، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليها.

وكشفت عن كون مرورها بأصعب ظرف في حياتها لا يبرر لها هذا الأمر، لتختتم حديثها قائلة "أنا آسفة وزعلانه من نفسي".

مها الصغير متهمة بسرقة أعمال فنانين آخرين

ولم تكن ليزا نيلسون الوحيدة التي تعرضت للسرقة، إذ أكد فنانان آخران: الفرنسي سيتي والألمانية كارولين ويندلين أن مها الصغير عرضت أعمالهما على أنهما من تصميمها خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي».

الواقعة أثارت موجة غضب واسعة، ما دفع بالإعلامية منى الشاذلي إلى تقديم اعتذار رسمي للفنانين في وقت لاحق.

علقت الفنانة الألمانية كارولين عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة: السرقة ليست مقبولة. لست مشهورة ولا مغنية، أعمل بجد حتى الإرهاق فيما أربي ثلاثة أطفال. أضع قلبي بالكامل في فني على أمل أن يمنحني مستقبلًا أفضل.

وأضافت: رؤية شخصية عامة تسرق فني وتدعي أنه عملها كان شعورًا مؤلمًا للغاية.

وكشفت كارولين أن لوحتها المسروقة كانت بعنوان "أن تصبح الحديقة"، التي ترمز إلى كيف نصبح ما نرعاه بالصبر. وأكدت أن ما قامت به مها الصغير «محا المعنى الحقيقي» للعمل الفني، واصفة التجربة بأنها مؤلمة بعمق.

الاعتذار لا يكفي والفيديو أُزيل

أشارت الفنانة كارولين إلى أن مها الصغير لم تتواصل معها شخصيًّا لتقديم اعتذار مباشر، كما لم تتلقَ أي اعتذار موجه باسمها من مقدمة البرنامج أو من الفنانة ليزا نيلسون.

وأضافت أن الفيديو الذي تضمن عرض اللوحات أُزيل من «يوتيوب»، لكنها أكدت أن الاعتذارات العامة رغم صدورها لاحقًا لا تمحو الأثر النفسي الناتج عن سرقة مجهودها الفني.

واختتمت كارولين تصريحاتها بأن هذا لم يكن أول موقف تتعرض فيه للسرقة، ولهذا باتت تحرص على الظهور شخصيًا في فيديوهات تعرض فيها لوحاتها.

ورغم ذلك، أكدت أن بعض الأشخاص ما زالوا يستخدمون أعمالها في حسابات مزيفة لخداع الآخرين، معتبرة ما حدث «أمرًا مخزيًّا».

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