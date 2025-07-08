وزير التموين: انتظام صرف الخبز المدعم بجميع المحافظات بصورة طبيعية بعد أزمة حريق سنترال رمسيس

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه على تواصل مستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات، بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والتموين، وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

وأكد وزير التموين انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وأن صرف الخبز يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

وأوضح الوزير أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بكافة مديريات التموين، تتابع لحظة بلحظة سير العمل، في ظل تواجد ميداني مكثف من قيادات التموين ومسئولي المتابعة الفنية، لضمان انتظام صرف الخبز وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم من الخبز المدعم بكل سهولة وانتظام، وأن فرق العمل مستمرة في جهودها لضمان استقرار منظومة الدعم التمويني في جميع الأوقات والظروف.

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء أمس الإثنين، حريقًا ضخمًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، أحد أهم المنشآت التابعة لقطاع الاتصالات، وأسفر ذلك عن حالة استنفار أمني واسع، وتحركات عاجلة من قبل أجهزة الدولة للسيطرة على الموقف وحماية الأرواح والممتلكات.

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