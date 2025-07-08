لحظة تلقي نتنياهو خبر كمين بيت حانون ومقتل وإصابة عشرات الجنود (صورة)

بيت حانون، أظهرت صورة متداولة في منصات عبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وهو يتلقى تفاصيل هجوم بيت حانون الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.



وتظهر الصورة عددًا من المستشارين والموظفين وهم يزودون نتنياهو بتفاصيل الكمين الصعب في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبان الغضب على وجه نتنياهو جراء المعلومات التي تصل من مكان الكمين والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الجنود.

وذكرت منصات عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قطع اجتماعًا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمتابعة الحدث الصعب في بيت حانون.

وذكرت منصات عبرية أن صافرات الإنذار دوت باستمرار في الساعات الأخيرة نتيجة الأحداث الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وأكدت أن الحدث في بيت حانون لا يزال مستمرًّا.

وقبل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بلير هاوس، دار الضيافة الرسمية للرئيس في واشنطن.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء بأن نتنياهو وروبيو عقدا أولا اجتماعا موسعا، أعقبه اجتماع خاص. كما أُفيد بأن نتنياهو التقى في وقت سابق بمبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، أن عشرات الجنود سقطوا بين قتيل وجريح بينهم ضابط كبير، في هجوم غير مسبوق شمال بيت حانون بقطاع غزة.

وأدى انفجار عبوة ناسفة بمدرعة عسكرية إلى سقوط عدد من الجنود قتلى، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات أخرى للجيش.

التقارير تحدثت عن 3 جنود مفقودين، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها "قاسية وتشبه كمين خان يونس".

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