الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

شاهد، كيف توقع تامر حسني بحريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

توقع تامر حسني بحريق
توقع تامر حسني بحريق سنترال رمسيس،فيتو

حريق سنترال رمسيس، علق الفنان تامر حسني على انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل واسع في مصر، فضلًا عن الإرباكات التي حصلت بهذا الخصوص جراء حريق اندلع في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة.

وشارك نجم الجيل عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعًا من فيلمه "ريستارت" يتناول انقطاع الإنترنت تمامًا وانعكاس ذلك على حياة الناس اليومية.

وقال: فيلم ريستارت بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا وأولادنا وأهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلًا، لأن بجد حرفيًّا بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت".

 

ووجه تامر حسني من خلال تدوينته رسالة دعم أيضًا قال فيها: ربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة.

انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيًّا في مصر، وتأثرت الخدمات المصرفية إثر الحريق الذي اندلع في مبنى "سنترال رمسيس" بالقاهرة الاثنين 7 يوليو 2025.

وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر: إن الحريق الذي حدث في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وأكد البيان أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات قامت بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وأن العمل جارٍ على استعادة الخدمة تدريجيًّا خلال الساعات القليلة القادمة، وحصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ولفت البيان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة، وتعويض العملاء المتأثرين كافة من تعطل الخدمة، فيما تتابع جميع الأجهزة المعنية الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انقطاع الاتصالات والإنترنت مبنى سنترال رمسيس فيلم ريستارت الفنان تامر حسني سنترال رمسيس الخدمات المصرفية الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حريق سنترال رمسيس

الأكثر قراءة

شاهد، كيف توقع تامر حسني بحريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

رغم مرور 10 ساعات، سر تجدد النيران بحريق سنترال رمسيس (فيديو)

بعد مرور أكثر من 8 ساعات، مشاهد جديدة فجر اليوم لحريق سنترال رمسيس (صور)

بعد انفجار التكييفات، الاستعانة بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر بسنترال رمسيس (فيديو وصور)

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي على خطى المستورد وانخفاض الشمام

أسماء 39 مصابا في حريق سنترال رمسيس (صور)

وزير الاتصالات من موقع الحريق: تعويضات للمتضررين وعودة الإنترنت والتحويلات البنكية خلال ساعات

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق المحلية

ارتفاع 5 أصناف، أسعار المانجو اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

كيف يكفل القانون حقوق الموظف المفصول من وظيفته؟

المزيد

انفوجراف

اعتذار ومذيعتين في ورطة.. القصة الكاملة لأزمة مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دنماركية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 8 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية