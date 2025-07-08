خروج قطار مطروح الإسكندرية عن القضبان وأهالي عبد القادر يهرولون لنجدة الركاب (صور)

توقفت قبل قليل، حركة قطارات الإسكندرية مطروح، عقب خروج عربتي قطار عن القضبان بمنطقة عبد القادر غرب محافظة الإسكندرية وذلك دون إصابات.

وأدى خروج العربة عن القضبان في حالة من الذعر بين ركاب القطار، ونزولهم منه فور توقفه بشكل أثار خوفهم، فيما توجهت قوة من قسم شرطة العامرية أول لمكان خروج القطار، وتجمع أهالي منطقة عبد القادر لتقديم يد العون للركاب.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا، بورود بلاغ لقسم شرطة العامرية أول منطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، عن خروج عربتي قطار مطروح الإسكندرية عن القطار، بعد خروجه من محطة محرم بك باتجاه مطروح، مما أدى لتوقف حركة القطارات.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ بصحبة قوات الأمن وسيارات الإسعاف، فيما لم يتسبب خروج العربات عن إصابات بين ركاب القطار.

كما يتم الدفع بمعدات السكك الحديدية وفنييها لإعادة عربات القطار مرة أخرى للقضبان وتسيير حركة القطارات على الخط.

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