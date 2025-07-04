أخبار مصر: مصرع مهاجم طلائع الجيش وصديقه بطريقة بشعة، مقاولة أنفار فتيات العنب تخرج عن صمتها، قرار لليفربول بشأن نجمه جوتا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مصرع يوسف الشيمي مهاجم طلائع الجيش في حادث مروع

لقي يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد ٢٠٠٩ مصرعه، إثر حادث أليم صباح اليوم الجمعة.

القطار حوله إلى أشلاء، لحظة مصرع يوسف الشيمي مهاجم الطلائع أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد (فيديو)

حصلت “فيتو” على اللقطات الأولى لمصرع يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد ٢٠٠٩ بعد أن دهسه قطار أثناء عبورة مزلقان السكة الحديد بصحبة صديق له.

بسبب الإضراب، مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى فرنسا اليوم وتوجه نداء إلى عملائها

ألغت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها المتجهة إلى فرنسا اليوم الجمعة نتيجة الإضراب في مطار شارل ديجول.

بكل احترام طلبوا الإذن وقلتلهم اتفضلوا، ترامب يكشف كواليس ضرب إيران للقاعدة الأمريكية في قطر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بنيّتها ضرب القاعدة الأمريكية في قطر ردا على الضربات التي استهدفت مواقعها النووية.

بعد غضب قدامى الزمالك من جون إدوارد، شيكابالا يوجه رسالة عاجلة

وجه محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، رسالة قوية إلى جماهير القلعة البيضاء، مؤكدًا أهمية التكاتف ودعم أبناء النادي خلال المرحلة الحالية.

ماتوا وإيدهم في إيد بعض، قصة مهاجم طلائع الجيش وصديقه الذي لم يفرقهما الموت (فيديو)

يوسف الشيمي، مهاجم طلائع الجيش 2009، ويوسف أبو النصر، صاحبان بمعنى الكلمة، من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الإعدادية التي أنهيا دراستهما بها مؤخرًا، كانت الصداقة بينهما قصة وفاء حقيقية جمعتهما ولم يستطِع الموت أن يفرقهما.

لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

مرتدية جلبابًا أسود تجلس على أطراف السلم المنزلي الخاص بدارها، ببشرة سمراء اكتسب لونها من حرارة الشمس، رويت أقدامها بلون الدم، تحكي دررًا ولؤلؤًا عن فتيات العنب التي كانت تسلمهن بيدها إلى طريق الموت يوميًّا حتى فارقن الحياة على أحد تلك الجوانب، واحتضن القبر أجسامهن.

ليس مجانيًا، قناة عبرية تكشف ملامح اتفاق بشأن الجولان السوري

طرحت قناة عبرية، الخميس، سيناريوهين محتملين لاتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل وسوريا، وفقًا لما نقلته عن مصدر سوري قالت إنه قريب من الرئيس أحمد الشرع.

فلومينينسي ضد الهلال، مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقناة الناقلة

مباريات اليوم في كاس العالم للانديه، تقام اليوم الجمعة مباراة واحدة فقط والتي تجمع الهلال السعودي وفلومينينسي ضمن لقاءات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 المقامة حاليًّا بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأوقاف تفتتح اليوم 7 مساجد في 4 محافظات

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 7 مساجد اليوم الجمعة، الموافق 4 من يوليو 2025، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد 6 مساجد.

ترامب: نفذنا هجمات كبيرة على إيران ومحونا منشآتها النووية بالكامل

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني وبعد إقرار قانون الضريبة الجديد، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإنجازات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية.

رسميا، ليفربول يتخذ أول إجراء بعد مصرع نجمه ديوجو جوتا في حادث مأساوي

أعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميًّا تجميد القميص رقم 20 والخاص بالمهاجم البرتغالي ديوجو جوتا، الذي توفي صباح أمس الخميس، إثر حادث سيارة مأساوي.

الحق اشتري، أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، عيار 21 الآن بعد الانخفاض الكبير المفاجئ

بشكل مفاجئ هبطت أسعارالذهب اليوم الجمعة 4 يوليو 2025، وفق آخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات ومحال الصاغة.

شماريخ الفرح تحولت إلى مأساة، حريق يلتهم شقة ومحلا تجاريا ومحمصة أثناء حفل زفاف بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب بإحدى الشقق السكنية ومحل تجاري بمنطقة كفر طهرمس بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عاثوا فسادا ومشوا في أمان، إنزال إسرائيلي لقوة كوماندوز في يعفور قرب دمشق

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الجمعة، بأن قوة خاصة إسرائيلية نفذت إنزالًا جويًّا في منطقة "يعفور" بريف دمشق على بعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة دمشق.

طبيب ديوجو جوتا ينفي الشائعات المتداولة حول سبب وفاته

كشف أخصائي العلاج التنفسي ميجيل جونسالفيس تفاصيل الساعات الأخيرة التي سبقت وفاة النجم البرتغالي ديوجو جوتا.

حكم جديد ضد صالح جمعة يمنعه من السفر لتاني مرة، ومحامي طليقته يتوعده بمفاجأة

ما زالت دعاوى النفقة تطارد لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة والتي أقامتها طليقته وصدر لها من محكمة الأسرة حكم نهائي صادر ضده وواجب النفاذ بحبسه لمدة شهر، صدر في 18 مايو الماضي، في دعوى مستحقات العدة والمتعة الزوجية، بإجمالي مبلغ 507 آلاف جنيه.

من اليوم الأول حتى الـ 60، خرائط إطلاق الرهائن والانسحابات خلال هدنة غزة

بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي قالت إسرائيل إنها وافقت عليه، وبانتظار تقديم حركة "حماس" ردها.

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "السلام رسالة الإسلام"

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر محرم لعام 1447 هجريًّا تحت عنوان “السلام رسالة الإسلام”.

صورة ورسالة مبطنة، الإفريقي التونسي يصدم الأهلي بشأن مدافعه علي يوسف

في رسالة مبطنة، رد النادي الإفريقي التونسي على الأنباء المتداولة حول رحيل وشيك لنجمه الليبي المدافع علي يوسف عن صفوف الفريق واقترابه من الانضمام للنادي الأهلي.

بسبب أمريكا، الصحة العالمية تدعو لرفع كبير بأسعار 3 منتجات وفرض ضرائب مستمرة على السجائر

حثّت منظمة الصحة العالمية الدول على رفع أسعار المشروبات المحلاة والكحوليات ومنتجات التبغ 50 بالمئة على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال فرض الضرائب، وهو أقوى دعم لها حتى الآن لفرض الضرائب للمساعدة في معالجة مشكلات الصحة العامة المزمنة.

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