مصرع يوسف الشيمي مهاجم طلائع الجيش في حادث مروع

لقي يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث أليم صباح اليوم الجمعة.

وفاة لاعب طلائع الجيش

ولقي ناشئ طلائع الجيش مصرعه أثناء عبوره مزلقان القطار ببلدته طوخ.

وشهد أمس الخميس ثلاث حالات وفاة للاعبين أولهم وفاة جوتا لاعب نادي ليفربول.



ولقي البرتغالي ديوجو جوتا نجم ليفربول الإنجليزي البالغ من العمر 28 عامًا، وشقيقه أندريه مصرعهما صباح أمس الخميس إثر حادث سير مروِّع وقع في مقاطعة زامورا شمال غرب إسبانيا.

وفاة اللاعب الفلسطيني مهند الليلي

كما توفي لاعب كرة القدم الفلسطيني مهند الليلي متأثرًا بإصاباته الناجمة عن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بحسب موقع TheCradleMedia.

وتأكدت وفاة بعد أن استسلم لإصاباته التي تعرض لها قبل أيام عندما قصفت القوات الإسرائيلية منزله العائلي في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

وأعلن نادي الشمس برئاسة أسامة أبو زيد أمس الخميس أيضًا عن مصرع عبد الرحمن فيصل لاعب فريق كرة الماء مواليد ٢٠٠٩ إثر حادث سير أليم.

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