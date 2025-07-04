صورة ورسالة مبطنة، الإفريقي التونسي يصدم الأهلي بشأن مدافعه علي يوسف

فر رسالة مبطنة، رد النادي الإفريقي التونسي على الأنباء المتداولة حول رحيل وشيك لنجمه الليبي المدافع علي يوسف عن صفوف الفريق واقترابه من الانضمام للنادي الأهلي.

وكان الأهلي، وفق مصادر قريبة من اللاعب أبدى اهتمامه بضم المدافع البالغ من العمر 24 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية وفق تقارير إخبارية قالت إن اللاعب استغل الوضع الإداري الغامض في الإفريقي وعدم حصوله على رواتبه للدخول في مفاوضات مع الأهلي.

وجار رد الإفريقي التونسي بشكل مثير ورسالة خاصة على الأنباء التي راجت بشأن عدم عودة علي يوسف إلى تونس لبداية التدريبات مع فريقه استعدادا للموسم الجديد.

ونشر صورة تصدرت حسابه على منصات التواصل يظهر فيها علي يوسف ومواطنه لاعب الوسط فهد مسماري وهما يتدربان أمس الخميس مع الفريق الأول.

وأجرى الإفريقي الذي شرع في الإعداد للموسم الجديد يوم الأربعاء القادم تحت قيادة المدرب محمد الساحلي، تدريباته في حديقة "القبائلي" بالعاصمة تونس بمشاركة جل لاعبيه بمن فيهم الوافدان الجديدان مهيب الشامخ حارس المرمى وحسام حسن رمضان المدافع الأيمن.

وانتقل علي يوسف إلى النادي الإفريقي في بداية الموسم الماضي قادما من الأهلي بنغازي الليبي وشارك في 26 مباراة بكل المسابقات وأحرز 5 أهداف.

وشهدت علاقة النجم الدولي علي يوسف والنادي الإفريقي توترًا مفاجئًا في الصيف الجاري بعد نهاية موسم صاخب للفريق في مسابقتي الدوري والكأس ودخوله في أزمة رياضية وإدارية انتهت باستقالة مجلس الإدارة برئاسة هيكل دخيل وانتخاب محسن الطرابلسي رئيسا جديدا للنادي.

واحتج علي يوسف على عدم صرف رواتبه لمدة 3 أشهر في وقت راجت فيه معلومات حول رفع شكوى ضد النادي لدى لجنة النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مع إمكانية فسخ عقده من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

ويتطلع النادي الإفريقي الذي يدخل الموسم المقبل بجهاز تدريبي جديد يقوده محمد الساحلي، ومجلس إدارة منتخب حديثا برئاسة محسن الطرابلسي، إلى المنافسة على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ 10 سنوات.

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