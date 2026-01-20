خبير يكشف كيف تؤثر "الوجبات الخفيفة" في صحتك وطول العمر

18 حجم الخط

نصح خبير طول العمر العالمي، دان بوتنر، الملايين من متابعيه، بالتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، مؤكدًا أن سر العمر الطويل لا يكمن في المكملات الغذائية أو ألواح البروتين، بل في توقيت الطعام وكيفية تناوله.

وقال بوتنر، المؤلف الأكثر مبيعًا وزميل ناشيونال جيوجرافيك البالغ من العمر 64 عامًا، في فيديو نشره على إنستجرام: "هناك أمر يجب تذكره إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن والعيش لفترة أطول من خلال النظام الغذائي، وهو ببساطة التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة".

وأضاف: "يسوّق لك المسوقون باستمرار دفعات صغيرة من البروتين أو الألياف أو المكملات الغذائية، لكنك لست بحاجة إلى ذلك".



وأشار بوتنر إلى دراسته للمناطق الخمس المعروفة بـ"المناطق الزرقاء"، حيث يعيش سكانها بشكل روتيني أكثر من 100 عام، موضحًا أن الناس هناك يتبعون نمطًا بسيطًا: وجبة إفطار كبيرة، وغداء متوسط الحجم، وعشاء صغير، مع ترك الجهاز الهضمي يرتاح لمدة 14 ساعة بين العشاء والإفطار التالي، وأيضًا منح فترات راحة بين الوجبات الرئيسية خلال اليوم.

وتضم المناطق الزرقاء مناطق مثل سردينيا في إيطاليا، وأوكيناوا في اليابان، وإيكاريا في اليونان، وهي معروفة بارتفاع متوسط أعمار سكانها.

ويشير بوتنر إلى أن من أبرز العادات المشتركة بينهم هو الابتعاد عن الوجبات الخفيفة المتكررة.



وأوضح: "إحدى أبسط القواعد وأكثرها عملية لفقدان الوزن وطول العمر هي التوقف عن تناول الوجبات الخفيفة. تناول وجبات أقل، وعيش حياة أكثر انتظامًا.. الأمر بهذه البساطة".

وقد أثارت نصائح بوتنر تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، حيث أشار الكثيرون إلى فوائد تنظيم فترات الراحة الهضمية والتحكم في نسبة السكر في الدم، فيما أكّد آخرون على أن اتباع هذه العادة يشبه ما كان يفعله أجدادهم، مؤكّدين حكمة القول القديم: "تناول الفطور كملك، والغداء كأمير، والعشاء كفقير".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.