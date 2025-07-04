الجمعة 04 يوليو 2025
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صحة ومرأة

بسبب أمريكا، الصحة العالمية تدعو لرفع كبير بأسعار 3 منتجات وفرض ضرائب مستمرة على السجائر

سجائر، فيتو
سجائر، فيتو

حثّت منظمة الصحة العالمية الدول على رفع أسعار المشروبات المحلاة والكحوليات ومنتجات التبغ 50 بالمئة على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال فرض الضرائب، وهو أقوى دعم لها حتى الآن لفرض الضرائب للمساعدة في معالجة مشكلات الصحة العامة المزمنة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، إن هذه الخطوة ستساعد في تقليل استهلاك هذه المنتجات التي تسهم في الإصابة بأمراض مثل السكري وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى جمع الأموال في وقت تتقلص فيه المساعدات الإنمائية ويرتفع فيه الدين العام.
 

وقال جيريمي فارار مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض ومكافحتها "الضرائب الصحية هي واحدة من أكثر الأدوات فاعلية لدينا... حان وقت العمل".

ودشنت منظمة الصحة العالمية هذه المبادرة في مؤتمر الأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية في إشبيلية.

ووفق المنظمة فإن مبادرتها الضريبية قد تجمع تريليون دولار بحلول 2035 استنادا إلى أدلة من الضرائب الصحية في بلدان مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا.

ودعمت منظمة الصحة العالمية لفرض ضرائب على التبغ ورفع أسعاره لعقود، ودعت إلى فرض ضرائب على الكحوليات والمشروبات المحلاة في السنوات القليلة الماضية، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها المنظمة زيادة مستهدفة لأسعار المنتجات الثلاثة.

وصرّح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس في المؤتمر بأن الضرائب قد تساعد الحكومات على "التكيف مع الواقع الجديد" وتعزيز منظوماتها الصحية بالأموال المجموعة.

ويتأقلم عدد كبير من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط مع التخفيضات في الإنفاق على المساعدات بقيادة الولايات المتحدة التي لم تحضر مؤتمر إشبيلية، وبصدد الانسحاب من منظمة الصحة العالمية أيضًا.

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