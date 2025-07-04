القطار حوله إلى أشلاء، لحظة مصرع يوسف الشيمي مهاجم الطلائع أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد (فيديو)

حصلت “فيتو” على اللقطات الأولى لمصرع يوسف الشيمي مهاجم فريق طلائع الجيش مواليد ٢٠٠٩ بعد أن دهسه قطار أثناء عبورة مزلقان السكة الحديد بصحبة صديق له.

وكشف مقطع الفيديو متداول من كاميرا مراقبة بمنطقة السكك الحديدية بالقرب من مركز شرطة طوخ محافظة القليوبية واقعة اصطدام قطار باللاعب يوسف الشيمي وصديقه وهما ممسكان بيد بعضهما وحولهما إلى أشلاء.

كانوا ممسكين بأيد بعضهما، كاميرا مراقبة تكشف حقيقة جثث مجهولي الهوية صدمهما قطار بطوخ

وتبين من المعاينة الأولية أن الضحيتين كانا يعبران شريط القطار من مكان غير مخصص لعبور المشاة، أمام مركز شرطة طوخ، عندما صدمهما القطار وأدى إلى تمزق جسديهما بالكامل.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة بـالقليوبية، التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لأخذ العينات اللازمة ومحاولة تحديد هويتهما، كما كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

لقي شخصان مصرعهما، في حادث مروع بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، إثر اصطدام قطار بهم أثناء عبورهما شريط السكة الحديد أمام ديوان مركز شرطة طوخ.

القطار حولهما لأشلاء، مصرع شخصين أثناء عبورهما شريط السكك الحديدية بالقليوبية

كانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من مركز شرطة طوخ، يفيد بسماع صرخات واستغاثات من الأهالي أمام المركز، وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام قطار قادم من القاهرة ومتجه إلى بنها بشخصين خلال محاولتهما عبور القضبان، ما أسفر عن وفاتهما في الحال.

ودفع مرفق الإسعاف بعدد من السيارات، حيث جرى نقل جثماني الضحايا إلى مستشفى طوخ المركزي، في محاولة للتعرف على هويتهما، فيما لم يتعرف عليهما أحد من الأهالي حتى الآن.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

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