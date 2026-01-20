منحة علماء المستقبل، مدبولي يشهد اليوم إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية

18 حجم الخط

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في فعاليات إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية وذلك بقاعة الاحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة.

وتأتي المبادرة في إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الطلاب المتفوقين علميًا في مختلف التخصصات داخل الجامعات المصرية، بما يسهم في تنمية قدراتهم الأكاديمية والبحثية، وإعداد كوادر مؤهلة قادرة على الإسهام الفعّال في خطط التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

كل ما تريد معرفته عن منحة علماء المستقبل

ومن المقرر أن تستهدف «منحة علماء المستقبل» الطلاب المتميزين دراسيًا، من خلال تقديم حزمة من برامج الدعم العلمي والتدريبي، وإتاحة فرص تعليمية وبحثية متقدمة، بما يساعدهم على صقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم على الإبداع والتفكير العلمي، وربط مخرجات التعليم الجامعي باحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية المستدامة.

ويشهد إطلاق المبادرة حضور عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات، ومسؤولي الجهات المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والخبراء، حيث يتم استعراض أهداف المبادرة ومحاورها الرئيسية، وآليات اختيار الطلاب المستفيدين، وخطط تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

ويؤكد إطلاق هذه المبادرة حرص الدولة على دعم المتفوقين والنوابغ من أبناء الجامعات المصرية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على التميز، بما يعزز من دور الجامعات في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل والمشاركة بفاعلية في مسيرة التقدم.



كما تستهدف المبادرة تعزيز ثقافة التميز والبحث العلمي داخل الجامعات المصرية، من خلال تشجيع الطلاب على الانخراط في المشروعات البحثية والتطبيقية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يواكب التطورات العلمية العالمية، ويسهم في تحقيق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات المجتمع.

وتأتي «منحة علماء المستقبل» ضمن حزمة من المبادرات الوطنية التي تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم ركيزة أساسية للتنمية، حيث تعكس رؤية الدولة في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على المنافسة إقليميًّا ودوليًّا، ودعم مسيرة التقدم العلمي، وتعزيز مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي.

