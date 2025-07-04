ترامب: نفذنا هجمات كبيرة على إيران ومحونا منشآتها النووية بالكامل

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني وبعد إقرار قانون الضريبة الجديد، استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الإنجازات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي قال إنها تحققت خلال الأشهر الخمسة الماضية.

وقال ترامب اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت "هجمات كبيرة" استهدفت منشآت إيران النووية، مضيفا: "لقد محونا منشآت إيران النووية، وسنحتفي بطياري طائرات B2 الذين نفذوا الضربات".

وأعلن أن بلاده ستبني ما وصفه بـ"القبة الذهبية" لحمايتها من التهديدات الخارجية.



برنامج إيران النووي دمر بالكامل

وأضاف الرئيس الأمريكي أن العملية العسكرية التي استهدفت منشآت إيران النووية شاركت فيها أكثر من 30 طائرة تزود بالوقود جوًا لدعم المقاتلات الأمريكية.

وأضاف في كلمته بولاية آيوا: "لقد كانت عملية دقيقة وكبيرة، شاركت فيها قدراتنا الجوية بكفاءة عالية".

وأكد أن برنامج إيران النووي دمر بالكامل وهذا ما أثبتته وكالة الطاقة الذرية، مشيرًا إلى أن إيران تطلب عقد اجتماع مع واشنطن.



حققنا أكبر خفض ضريبي

وفي الشأن الداخلي، أكد ترامب أن إدارته تمكّنت من تحقيق أكبر خفض ضريبي في تاريخ الولايات المتحدة، قائلًا: "لن نفرض ضرائب على الإكراميات أو العمل الإضافي أو الضمان الاجتماعي للمسنين"، مشيرًا كذلك إلى إلغاء الضرائب العقارية بالكامل. وأضاف أن هذه التخفيضات ستُستخدم في "تعزيز بناء الجيش الأمريكي".

وتطرق إلى ملف الهجرة، قائلًا إنه حصل على "تفويض شعبي" لوقف ما وصفه بـ"غزو المهاجرين غير القانونيين"، مؤكدًا ترحيل آلاف منهم، وأضاف: "نقوم بعمل عظيم على الحدود".

ترمب: رحلنا آلاف المهاجرين غير القانونيين ونقوم بعمل عظيم على الحدود #العربية_عاجل #قناة_العربية pic.twitter.com/c4VN9OBfk5 — العربية (@AlArabiya) July 4, 2025

كما أشار إلى أن هناك جرائم ارتُكبت من قبل مهاجرين غير شرعيين، متعهدًا بطردهم خارج البلاد.

وأعلن ترامب أن عدد المهاجرين غير القانونيين انخفض إلى أقل من 340 ألفًا، معتبرًا ذلك نتيجة مباشرة للسياسات الحازمة التي تتبعها إدارته على الحدود.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد أن "أمريكا تسير في الاتجاه الصحيح"، وأن الشعب الأمريكي "يشهد ثمرة إنجازات حقيقية وليست وعودًا انتخابية"، على حد وصفه.

ترامب: الولايات المتحدة ستبقى الأقوى

وأكّد الرئيس الأمريكي، في كلمته أمام أنصاره بولاية آيوا، أن الولايات المتحدة ستظل "البلد الأكثر قوة في العالم"، مشددًا على أن إدارته حققت إنجازات غير مسبوقة على المستويات الاقتصادية والعسكرية.

وقال ترامب: "لدينا اليوم أقوى جيش في العالم، ونواصل الاستثمار في قدراته"، مشيرًا إلى أن هذه القوة تشكّل ركيزة أساسية في حماية الأمن القومي الأمريكي.

وأضاف أن إدارته تمكنت من تحصيل مليارات الدولارات من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، وهو ما ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، قائلًا: "الاقتصاد الأمريكي يتحسّن، والأسعار بدأت في الانخفاض بوضوح".

وحذّر من أن "الديمقراطيين سيحاولون استغلال قانون الضرائب في الانتخابات النصفية"، لكنه أكد ثقته في أن الشعب الأمريكي سيقف إلى جانب "الإنجازات لا الشعارات"، على حد تعبيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.