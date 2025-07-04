لازم تحصل كارثة علشان تشوفونا، مقاولة أنفار فتيات العنب تهاجم الحكومة وتتحدث بوجع عن الطالبة آية (فيديو)

مرتدية جلبابًا أسود تجلس على أطراف السلم المنزلي الخاص بدارها، ببشرة سمراء اكتسب لونها من حرارة الشمس، رويت أقدامها بلون الدم، تحكي دررًا ولؤلؤًا عن فتيات العنب التي كانت تسلمهن بيدها إلى طريق الموت يوميًّا حتى فارقن الحياة على أحد تلك الجوانب، واحتضن القبر أجسامهن.

“فيتو” التقت مقاولة أنفار فتيات العنب لتسرد اللحظات الأخيرة في حياتهن قبيل الرحيل، وما كان يحكى عنهن في حضورهن حتى غيابهن.

مقاولة أنفار فتيات العنب

قالت إنها هي التي كانت تجمعهن كأسرة واحدة في أي سيارة تقلهم إلى مقر عملهن، وذكرت أن هؤلاء البنات تحديدًا كن بحوزتها هي شخصيًّا.

وأضافت: "البنات كن يتمتعن بالأخلاق والسيرة العطرة وقيام ليل وصلاة وصوم، ليس منهن من تضع أيًّا من أنواع المكياج وكلهن يتميزن بالجمال الطبيعي".

لقمة العيش المغمسة بالمر

وأشارت إلى أن جميعهن يعملن في الإجازة من أجل الدراسة سواء مدارس أم كليات، وأتذكر جيدًا واقعة عن الراحلة آية، عندما كنا نعمل في إحدى المزارع الجبلية كان نقول لها: “يا أبلة آية ”من شدة احترامها وجمالها، وكررت لها: “أنتِ مكانك مش هنا.. واخدة كلية ليه علشان تيجي في الأرض هنا”.

وطالبت المسؤولين بضرورة النظر إلى هؤلاء الفتيات قائلة: “ليه ما حدش بيبص للبنات ده.. ليه بيهدوا حيل العيال في الدروس والفلوس.. كل ده عشان إيه.. همَّ ليه ما يتعينوش.. ليه ما حدش بيحس بينا.. عشان احنا الطبقة اللي تحت الأرض.. في ناس بتاخد ملايين وقاعدة تاكل كل حاجة.. بس همَّ عاوزين الطبقة دي تموت ودول يعيشوا.. بتكلم ومش بخاف من حد”.

وأنهت حديثها قائلة: “عاوزين حد يحس بينا.. يشوفنا.. يشوف البنات دي.. هو لازم تحصل كارثة عشان تشوفونا.. وبعدين اللي بيروح على الطريق ما لوش أي ضمان اجتماعي ولا معاش عشان احنا بنشتغل في الزراعات، لكن لو موظف يكون له كل الحقوق”.

وكان كفر السنابسة بمحافظة المنوفية شهد تشييع جثامين 18 فتاة كنَّ يعملن في مزارع العنب بمدينة السادات لقين مصرعهن على الطريق الإقليمي بعد أن اصطدمت بهن تريلا أودت بحياة 18 منهن وسائق السيارة.

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