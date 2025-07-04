بسبب الإضراب، مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى فرنسا اليوم وتوجه نداء إلى عملائها

ألغت الشركة الوطنية مصر للطيران رحلاتها المتجهة إلى فرنسا اليوم الجمعة نتيجة الإضراب في مطار شارل ديجول.

وأعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، إلغاء الرحلات من وإلى مطار شارل ديجول، بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية والذي بدأ أمس الخميس، ويستمر لمدة يومين، بناء على طلب الهيئة العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران.

وقالت الشركة إنه تقرر إلغاء رحلة مصر للطيران اليوم الجمعة الموافق 4 يوليو 2025 رقم MS801/MS802 المتجهة من القاهرة إلى مطار شارل ديجول والعودة.

وناشدت الشركة عملاء مصر للطيران ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران، أو زيارة الموقع الإلكتروني، أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي.

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